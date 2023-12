Comienza mañana en Salta el Master Final del circuito A1 Padel con las 8 mejores parejas del mundo

El Master Final del A1 Padel, del que tomarán parte las ocho mejores parejas del mundo, comenzará mañana en el estadio Delmi de la ciudad de Salta, y se extenderá hasta el próximo domingo, con la participación del salteño Maximiliano Arce, que junto a su pareja de juego Franco Dal Bianco son los número uno del circuito

Fuentes del torneo informaron que hoy se realizó el sorteo oficial de las ocho parejas que competirán en este torneo, que comenzará mañana, a las 15, en el estadio polideportivo Delmi, de la capital salteña.

En el grupo A quedaron los número uno del circuito junto a los número 4, Agustín Torre-Diego Ramos; Federico Chiostri-Maximiliano Sánchez, que son los número 5; y Santiago Rolla-Yain Melgratti, que es la pareja 8 del circuito.

En tanto, el grupo B lo integran Juan Ignacio De Pascual-Gonzalo Alfonso, que son la pareja número dos del circuito; los número 3 Leonel Aguirre-Adrián Allemandi; los número 6 Santiago Frugoni-Pablo Barrera; y los número 7: Andrés Britos-Matías Del Moral.

El grupo A tendrá como claros favoritos a los número 1, Dal Bianco y Arce, quienes además cuentan con el plus del apoyo del público

Sin embargo, tendrán un duro grupo que cuenta con grandes pegadores como Melgratti y Sánchez Blasco, y se espera una pista rápida, lo que puede beneficiar a los grandes rematadores.

Por su parte, será interesante ver en qué condición se encuentra Torre, quien tuvo que retirarse lesionado en la semifinal del Grand Master de Francia por una molestia abdominal.

Los enfrentamientos del primer día en el grupo A serán Dal Bianco-Arce versus Sánchez Blasco-Chiostri, que se enfrentaron en dos oportunidades, en las que se impusieron los número 1; y Torre-Ramos versus Melgratti-Rolla, que no cuentan con enfrentamientos previos.

En tanto, en el grupo B reina la paridad, ya que contiene a los dos campeones de los únicos Grand Master de la temporada.

De Pascual y Alfonso, recientes campeones en el Grand Master de Francia, que terminó el domingo pasado, llegan como grandes candidatos a quedarse con el grupo, mientras que Tolito Aguirre y Tito Allemandi, que fueron campeones en Nueva York -que se desarrolló en el Central Park-, siempre aparecen en las grandes citas y quieren despedir el año a lo grande.

Las otras dos parejas del grupo serán Del Moral y Britos, quienes debutaron con buenas sensaciones la semana pasada, y Frugoni con Barrera, quienes conformarán una pareja de ocasión para el Master Final.

Si bien en este grupo no aparecen muchos grandes pegadores, será fundamental para clasificar descubrir quién se adapta a una pista en la que la bola correrá mucho.

Los enfrentamientos de la primera jornada en el grupo B serán entre De Pascual-Alfonso y Frugoni-Barrera, y Aguirre-Allemandi frente a Britos-Del Moral, sin que hasta el momento se hayan cruzado en el circuito.

En este atractivo formato, cada set y cada game cuenta, y se espera una gran afluencia de público teniendo en cuenta que Salta es una ciudad donde el pádel se vive de una forma única.

Dal Bianco y Arce fueron los campeones del Master Final 2022 y buscarán repetir título en casa del zurdo. (Télam)