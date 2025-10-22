¿Cómo es jugar con una máscara como la que lleva Garay tras una lesión facial? La imagen resulta llamativa cuando un futbolista, que habitualmente aparece sin protección alguna, luce un accesorio rígido y poco habitual en el terreno de juego.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El defensor Benjamín Garay volvió a la acción tras una lesión facial vistiendo una máscara protectora, y él mismo reconoce que “la máscara sigue siendo incómoda, pero hay que adaptarse”. Pero, ¿qué implica realmente jugar con una mascarilla facial de protección en el fútbol? ¿Cuáles son sus ventajas, limitaciones y prejuicios?

De la lesión al campo protegido

Cuando un jugador sufre una fractura nasal, traumatismo maxilar, fractura de órbita o cualquier golpe que comprometa la estructura facial, los servicios médicos del club pueden optar por reubicar las piezas óseas o suturar heridas y en algunos casos permitir la vuelta a la competición bajo condiciones de seguridad. La máscara facial sirve para proteger la zona lesionada de nuevos impactos, amortiguando golpes, reduciendo el riesgo de relesión y permitiendo que el jugador compita con un margen extra de seguridad.

En el caso de Garay, tras recuperarse de esa lesión facial, el uso de la máscara es una medida intermedia, porque él ya reconoció que no resulta cómoda, pero es “lo que me toca ahora”.

Históricamente hemos visto casos similares en la élite. Por ejemplo, Sergio Ramos utilizó una máscara tras fracturarse el tabique nasal en un derbi, luciendo en redes sociales su prótesis facial protectora. En tiempos más modernos, Pau Cubarsí ha entrenado con máscara tras recibir varios puntos por una herida en el rostro, evocando a Puyol en el uso de protecciones faciales en el Barça. Aunque en su caso, durante su lesión se descartó la máscara por no existir daño óseo severo.

El mito de la “culpa de la máscara” surge cuando un jugador se ve afectado, y el público o el propio deportista percibe que su rendimiento se resiente, algo que trasciende incluso a las cuotas de las apuestas deportivas por este mismo jugador.

¿Qué sensaciones produce la máscara?

Una de las primeras molestias que reportan los jugadores es que la máscara puede obstruir parcialmente la visión periférica. Aunque los diseños modernos están pensados para minimizar este efecto, usando materiales transparentes, perfiles delgados o ventilaciones externas, aún puede haber una ligera distorsión de los bordes o un cambio en la percepción de profundidad.

En muchos casos, el jugador debe entrenar la lectura del espacio inmediato tras la colocación de la máscara, ya que los puntos de referencia visuales cambian. Esa reprogramación visual demanda unos días o semanas de adaptación.

Peso, ventilación y molestias físicas

Las máscaras actuales suelen fabricarse en materiales ligeros, como policarbonato, resinas de alta resistencia o fibra de carbono, con diseños personalizados mediante escaneado 3D. Aun así, ese objeto adicional genera peso extra, contacto con la piel, calor y sudoración interna.

Todos estos factores, algunos jugadores de Primera División los han descrito como “incomodidades”, que pueden hacerse eco en otros aspectos del jugador, como su rendimiento en el campo y, por tanto, la estimación sobre ellos en las cuotas de las apuestas La Liga al considerar que puede afectar su nivel habitual

Garay admitió que “la máscara sigue siendo incómoda”, lo cual coincide con testimonios de otros futbolistas que reconocen esa sensación de “estar llevando algo extraño” hasta que el cuerpo se habitúa a él.

Movimiento, choque y contactos

Una de las mayores preocupaciones es el choque con adversarios, recibir un balonazo, codazo o leñazo directo sobre la zona protegida puede transmitir fuerzas al hueso subyacente o a zonas de anclaje de la máscara. Por ello, los médicos diseñan la protección con refuerzos estructurales que disipan la fuerza del impacto hacia zonas más seguras, evitando focos de tensión concentrada.

El jugador, por su parte, tiende a volverse más consciente del área protegida, y puede adoptar una postura más defensiva en choques, evitar entradas agresivas con el rostro o modificar el estilo de juego para mitigar riesgos. Esa precaución mental puede condicionar, en los primeros partidos, su confianza en disputar duelos aéreos o cuerpos a cuerpo.

Las fases de adaptación del entrenamiento al partido

La fase inicial de entrenamientos controlados, permite que el jugador comience a entrenar con la máscara en sesiones sin contacto intenso: pases, tiros, ejercicios técnicos. El objetivo es que el cerebro y la musculatura habitúen al nuevo “peso facial” sin la presión inmediata del juego.

En la fase intermedia de contactos simulados, gradualmente se incorporan ejercicios de choque controlado, duelos suaves y movimientos donde puedan simularse impactos leves. En esta etapa se mide la estabilidad de la máscara, los puntos de roce y la adaptación visual.

Y en la fase competitiva o de partido real, siempre que no aparezcan molestias o reacciones adversas, el jugador regresa al campo con la máscara. Los primeros partidos marcados por esta condición suelen ser más “cautelosos”, mientras prosigue la adaptación natural.

Descargo de responsabilidad: Este artículo es de naturaleza promocional y está destinado a proporcionar información general sobre los servicios de Apuestas deportivas. Prohibida la participación de menores de 18 años. La participación en los juegos de apuesta puede generar adicción. Llamar al 141 para recibir asistencia gratuita y anónima para problemas de adicción, las 24 horas del día, todos los días del año.