Como se votará mañana en La Bombonera

Los socios de Boca Juniors votarán este domingo de 9 a 18 en tres carpas especialmente instaladas dentro del campo de juego de La Bombonera, algo que no se hizo nunca antes.

En ese contexto, los 94.188 socios habilitados para sufragar lo harán en 288 mesas distribuidas en las tres carpas que se dividirán en activos, vitalicios, interior y exterior, que deberán asistir munidos de su DNI, carnet y con la cuota de diciembre pagada.

Habrá que ver como Boca resolverá la situación de los 13.374 socios cuestionados por la oposición, es decir si montarán un recinto aparte para que voten como lo determino el viernes último la jueza Alejandra Abrevaya.

Esa medida fue apelada por Boca ante el Juzgado 11 de CABA y se espera la decisión de la Cámara Civil de la Sala E que puede darse durante esta misma jornada.

Entre los requisitos, los socios activos tienen que ser mayores de 18 años y tener dos años de antigüedad, los vitalicios tener más de 30 años de socios en el club en tanto los del interior mayores de 18 años y residir a más de 100 kilómetros de distancia de CABA.

Los dos ingresos principales serán por la calle Del Valle Iberlucea y las zonas que estarán habilitadas para el acceso del socio serán las intersecciones de Brandsen e Irala, Brandsen y Palos y Martín Rodríguez y 20 de Septiembre.

Los padrones, para aquellos socios que no saben su mesa para sufragar, estarán impresos en el hall central del club (Brandsen 805), el Polideportivo Quinquela Martín y el estadio Luis Conde (Bombonerita).

Además Boca informó que habrá distintos puestos de atención para los socios y socios para que puedan abonar su cuota en 1)Aristóbulo del Valle e Irala; 2) Brandsen y Zolezzi; 3) Villafañe y Zolezzi (Casa Amarilla); 4) Brandsen y Práctico Poliza; y 5) Boletería de la Bombonerita.

Vale mencionar que desde la directiva procedieron a suspender la celebración del Día del Hincha organizada para el martes 12/12 con motivo del acondicionamiento de los accesos a plateas, sectores de esparcimiento, espacios dedicados a la gastronomía y otras cuestiones de logística.

Además, la prensa tendrá acceso al sector de pupitres y cabinas, pero no podrá ingresar al recinto de votación ni sala de escrutinio.

En estas horas se esta tratando de ver si habrá una carpa especifica para los medios, no solo los deportivos que cubrirán la elección.

Un detalle no menor que los socios y socias deben tener en cuenta es la prohibición de concurrencia con vestimenta, accesorios, banderas o carteles que revelen su preferencia por alguna de las dos listas que participan de la elección.

Este fue un punto que generó polémica en la elección pasada, en la que muchos fanáticos acudieron a la Bombonera con la camiseta puesta con el dorsal de Riquelme.

Si bien desalientan el uso de esta indumentaria para evitar inconvenientes, la camiseta de Boca no sería motivo de exclusión.

Aquellos que tengan tatuada la imagen del "10" tendrán que taparla para evitar su gusto o idea política.

Se calcula que alrededor de las 21, si todo se lleva con normalidad se van a saber los primeros computos y cerca de las 22 el nuevo presidente "Azul y Oro". (Télam)