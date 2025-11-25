Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con los resultados de la primera fase ya determinados, el Atlético Boxing Club espera el resultado de la segunda fase entre los equipos que quedaron como mejores segundos, los que definirán entre sí quienes son los que siguen y enfrentan a los ganadores de la primera.

En este caso serán Sportman de Choele Choel, Independiente de Puerto San Julián, la CAI, Deportivo Roca, Camineros de Ushuaia, Bancruz, Independiente de Río Colorado y Cruz del Sur de Bariloche quienes jugarán entre sí a partido de ida y vuelta, y lo mas ,lógico indicaría que siguiendo con la metodología de la cercanía geográfica, Bancruz se mida con los fueguinos de Camioneros de Ushuaia o a lo sumo con Independiente de San Julián.

Serán dos partidos uno como local y el otro como visitante y de allí quedarán establecido quien sigue para enfrentar a los que ya quedaron clasificados de la primera ronda que son Boxing Club, Camioneros de Río Grande, J.J.Moreno de Madryn, Atlético de San Julián, Estudiantes Unidos de Bariloche, Independiente de Neuquén, Alianza de Cutral Co, Atlético Regina, Newbery y Deportivo Villalonga.

En la segunda etapa Bancruz

Con el juego por delante los bancarios deberán poner en su mentalidad lo hecho en otro tiempo, cuando el equipo era el rey del momento, dejar de lado los malos tiempos y traer a la memoria las jugadas de Angel “Lobo”Pereyra en sus retinas para sumar de la mejor manera, afinar los detalles y recordar tantos partidos como años y tiempos, lo que no es fácil.

Porque ahora y de aquí en adelante hay que ponerle el cascabel al gato o venirse para la casa sin mas remedio por lo que habrá que ver quienes serán los rivales para ver como encaran las cosas en este cada vez mas difícil y controvertido torneo Regional.