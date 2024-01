Complicaciones en las negociaciones por Cortés hacen virar interés hacia Losada en Vélez

La negociación por la llegada del arquero chileno Brayan Cortés parece haberse enfriado, razón por la cual Vélez Sarsfield dirigirá la mira para intentar sumar a Nahuel Losada, de Belgrano de Córdoba.

Cuando el arribo del guardavallas de Colo Colo asomaba factible, la operación se frenó porque el propio jugador “no estaría convencido de emprender viaje a la Argentina por los términos económicos” de su eventual contrato.

De acuerdo a lo revelado por medios periodísticos chilenos, el arquero, de 28 años, estaría “comprometido a quedarse” en la institución ‘alba’ si existe un esfuerzo adicional “en mejorarle el salario”.

Además, Colo Colo, a través de la palabra de su gerente deportivo, Daniel Morón (exarquero del club), indicó que “es verdad que llegó una oferta, pero no al club de manera directa, sino a su representante”, dijo.

“La oferta es por el 100 por ciento de los derechos federativos, pero al representante tampoco le ha llegado una propuesta en el tema salarial del jugador. Por otro lado, nosotros queremos contar con él, es muy importante, y si tenemos que hacer un esfuerzo, lo haremos”, completó Morón.

En principio, Vélez había mostrado interés en hacerse de la ficha de Cortés, inclusive abonando la cláusula de rescisión, fijada en 1.250.000 dólares. El técnico Gustavo Quinteros pidió especialmente por el arribo de un jugador al que ya condujo en la entidad ‘alba’.

Pero si la negociación queda empantanada, la directiva del club de Liniers ya posó su mirada en la posibilidad de conseguir a Losada, de 30 años y oriundo de Berisso.

Lo cierto es que el exarquero de Estudiantes de La Plata, Atlanta y All Boys, entre otros, también “está cómodo” en Belgrano, según reflejó a Télam un directivo de la institución de barrio Alberdi.

Y si no prosperase la propuesta formulada al conjunto cordobés, la entidad de Liniers recurrirá a un plan que asomaba ‘stand-by’ como es tratar de convencer a la dirigencia de Atlético Tucumán para “comprar una parte del pase” de Tomás Marchiori. (Télam)