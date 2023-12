Con dos tiros libres, el seleccionado Sub 23 venció a Ecuador en amistoso a puertas cerradas

El seleccionado argentino sub 23 venció esta tarde a su par de Ecuador por 2 a 0, en encuentro amistoso disputado a puertas cerradas en el predio Lionel Andrés Messi que la AFA posee en Ezeiza.

Los goles los convirtieron el volante campeón del mundo en Qatar, Thiago Almada, justo cuando mañana se cumple el primer aniversario del título en Qatar, a los 33 minutos del primer tiempo, y el lateral de Boca Juniors, Valentín Barco, a los 29 del complemento, ambos de tiro libre.

El partido iba a jugarse en el estadio Centenario de Quilmes a partir de las 19 con público, pero fue suspendido por el fuerte temporal que azotó la provincia de Buenos Aires y la región del AMBA durante la madrugada.

El técnicoT Javier Mascherano realizó varios cambios respecto del equipo que le ganó a la ‘Tri’ por 3 a 0 en el primer amistoso disputado el jueves, y formó de la siguiente manera:

Leandro Brey; Gonzalo Luján, Ian Glavinovich, Aaron Quirós, Valentín Barco; Juan Nardoni, Juan Sforza, Ramiro Enrique, Thiago Almada; Facundo Farías y Santiago Castro.

Más tarde ingresaron el defensor de Vélez Sarsfield, Joaquín García, el delantero de Argentinos Juniors, Luciano Gondou, el zaguero de Boca, Nicolás Valentini, el atacante de Newell’s Old Boys, Francisco González, los mediocampistas ‘xeneizes’, Ezequiel Fernández y Cristian Medina, el arquero de Lanús, Rocco Ríos, y el defensor de Argentinos Juniors, Marco Di Cesare.

El conjunto del "Jefecito" continúa su preparación de cara al Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 23 de Venezuela, que se disputará entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2024.

Argentina ocupa el Grupo B y debutará el domingo 21 de enero ante Paraguay, luego enfrentará a Perú el miércoles 24, a Chile el martes 30 y a Uruguay el viernes 2 de febrero, todos a partir de las 20. (Télam)