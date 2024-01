Con Exequiel Palacios de titular, Bayer Leverkusen venció a Leipzig y sigue invicto

Bayer Leverkusen, con una destacada actuación del argentino Exequiel Palacios, logró una agónica victoria por 3 a 2 sobre Red Bull Leipzig, de visitante, y se mantiene como líder invicto de la Bundesliga, el torneo alemán de Primera división, con 18 fechas disputadas.

El ecuatoriano Piero Hincapié (ex Talleres de Córdoba), con un gol en tiempo de descuento, fue el héroe de la noche para los dirigidos por el español Xabi Alonso, que extendieron aún más la campaña casi perfecta en el certamen, donde acumulan 15 victorias y 3 empates, con 50 goles a favor y sólo 14 en contra.

Y no fue un partido sencillo para el Leverkusen, que tuvo que dar vuelta el marcador en dos oportunidades. El inglés Nathan Tella (1 m. ST), Jonathan Tah (18 m.) y el ya mencionado Hincapié (46 m.) marcaron los tantos para la visita. Mientras que el neerlandés Xavi Simons (7 m. PT) y el belga Loïs Openda (11 m. ST) convirtieron para el Leipzig.

Con la victoria, Leverkusen, que ya lleva 27 partidos invicto en lo que va de la temporada, con 24 triunfos y 3 empates, llegó a los 48 puntos en el campeonato, con una ventaja de siete unidades sobre el Bayern Munich del DT Thomas Tuchel.

El escolta recibirá este domingo al Werder Bremen en el Allianz Arena y el miércoles enfrentará a Unión Berlín, en un partido pendiente por la 13ra. fecha. De ganar sus dos compromisos, quedará a una unidad del puntero, que apunta a terminar con la hegemonía del Munich, ganador de las últimas once Bundesligas.

Palacios, campeón mundial en Qatar 2022, jugó 88 minutos en el partido y fue uno de los puntos altos en el equipo de Alonso. En lo que va de la temporada, el volante disputó 17 compromisos por el certamen alemán, anotó tres tantos y repartió dos asistencias, lo que configura su mejor presente desde que se incorporó al club a principios de 2020.

= Resumen de la 18va. fecha =

. Sábado: Heidenheim 1 – Wolfsburgo 1, Colonia 0 – Borussia Dortmund 4, Friburgo 3 – Hoffenheim 2, Darmstadt 2 – Frankfurt 2, Bochum 1 – Stuttgart 0 y Leipzig 2 – Bayer Leverkusen 3

. Domingo: Bayern Munich-Werder Bremen (11:30, Star+) y Borussia Moenchengladbach-Ausburgo (13:30, ESPN y Star+).

. Postergado: Mainz 05-Union Berlín.

=Posiciones=

Bayer Leverkusen 48 puntos; Bayern Munich 41; Stuttgart 34; Leipzig y Borussia Dortmund 33; Frankfurt y Friburgo 28; Hoffenheim 24; Heidenheim 22; Wolfsburgo 21; Mönchengladbach y Bochum 20; Augsburgo 18; Werder Bremen 17; Unión Berlin 14; Mainz 05, Colonia y Darmstadt 11. (Télam)