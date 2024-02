Con gol del argentino Ávila, Betis venció a Athletic de Bilbao

En su tercer partido con la camiseta de Real Betis, el delantero argentino Ezequiel "Chimy" Ávila convirtió esta tarde su primer tanto en la victoria de local ante Athletic de Bilbao, por 3 a 1, en la continuidad de la 26ta fecha de LaLiga de España.

En el local también fue titular el defensor campeón del mundo en Qatar 2022, el bahiense Germán Pezzella, ex River Plate.

Ávila, el atacante rosarino de 30 años, jugó desde el arranque por segundo partido consecutivo y estrenó su cuenta goleadora a los 13 minutos de la primera parte.

El gol del ex San Lorenzo y Tiro Federal marcó el camino para Betis, que a los 38m. estiró la ventaja con un tanto en contra del defensor Yuri Berchiche. Y, pese al descuento del delantero español Gorka Guruzeta (Pt. 52m.) en el cierre de la primera parte, el mediocampista estadounidense Johnny puso el 3-1 definitivo, a los 22 minutos de la segunda mitad.

Con la victoria, Betis pudo descontarle a Athletic, hoy rival en la lucha por el puesto de ingreso a la próxima Europa League. El conjunto andaluz quedó con 42 puntos, en zona de Conference League, contra los 49 del equipo vasco.

Más temprano, Cádiz, que dirige el DT argentino Mauricio Pellegrino, y Celta de Vigo igualaron por 2-2 en un atractivo partido que tuvo en cancha al arquero rosarino Jeremías Ledesma y al mediocampista Gonzalo Escalante, por el lado del local, y al delantero cordobés Tadeo Allende en el conjunto de Vigo. Además, Franco Cervi fue al banco de suplentes en la visita, pero no ingresó.

El español Iago Aspas (11 m. PT) y el sueco Williot Swedberg (13 m. ST) marcaron los dos goles para el Celta, mientras que Juanmi descontó a los 21 minutos de la segunda parte para Cádiz y el venezolano Darwin Machís marcó el 2-2 final, a los 55 minutos del complemento.

= La programación de la 26ta fecha de LaLiga =

. Viernes:

. Real Sociedad 1 – Villarreal 3

. Sábado:

. Barcelona 4 – Getafe 0

. Alavés 1 – Mallorca 1

. Almería 2 – Atlético de Madrid 2

. Hoy:

. Cádiz 2 -Celta 2

. Betis 3 – Athletic de Bilbao 1

Jugaban más tarde Las Palmas-Osasuna y Real Madrid-Sevilla.

. Lunes:

. A las 17: Girona-Rayo Vallecano.

. Postergado sin fecha: Granada-Valencia.

– Posiciones: Real Madrid 62 puntos; Barcelona 57; Girona 56; Atlético de Madrid 52; Athletic de Bilbao 49; Betis 42; Real Sociedad 40; Valencia 36; Las Palmas 35; Getafe 34; Osasuna 32; Alavés y Villarreal 29; Rayo Vallecano 25; Sevilla y Mallorca 24; Celta 21; Cádiz 18; Granada 14; Almería 9. (Télam)