Con la presencia de Djokovic, comienzan las finales de la Copa Davis en Málaga

Las finales de la Copa Davis 2023 se pondrán en marcha mañana en Málaga, donde Canadá, Italia, Países Bajos, Finlandia, Gran Bretaña, República Checa, Australia y Serbia se enfrentarán en busca del título.

Uno de los grandes atractivos será la presencia de Novak Djokovic, el número 1 del mundo, quien viene de consagrarse en el ATP Finals en Turín, Italia.

Con el tenista Félix Auger-Aliassime a la cabeza, Canadá, el campeón defensor, abrirá la competencia este martes con su partido ante Finlandia. Los ocho países competirán en cruces de eliminación directa, en la que habrá dos partidos de singles y uno de dobles para decidir el pase a la siguiente ronda.

La competencia por equipos más prestigiosa visitará por segundo año consecutivo la ciudad del Sur de España, país que este año no logró su clasificación a la definición del certamen.

El gran plato fuerte de las finales será la presencia de Djokovic, el actual número 1, quien quiere cerrar una temporada casi soñada con una consagración en la Copa Davis, torneo que ya consiguió en 2010.

Además del reciente título en el Masters 2023, "Nole" se coronó en el Australia Open, Roland Garros, el US Open, el Masters 1000 de Cincinnati, el de París y el ATP 250 de Adelaida.

"Mi mayor deseo para el final de la temporada es ganar la Copa Davis", había avisado el serbio, de 36 años, en octubre.

Los países que competirán en la Final 8 lograron su lugar luego de superar una fase de grupos previa en septiembre, que se desarrolló en cuatro ciudades y que tuvo dos clasificados por grupo: Canadá e Italia en el A, Gran Bretaña y Australia en el B, República Checa y Serbia en el C, y Países Bajos y Finlandia en el D.

Así será el cronograma para el Final 8 de la Copa Davis:

Martes

12.00 Canadá – Finlandia

Miércoles

12.00 República Checa – Australia

Jueves

06.00 Italia – Países Bajos

No antes de las 12.00 Serbia – Gran Bretaña. (Télam)