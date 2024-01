Con Malatini en el banco, Werder Bremen dio el golpe en la casa de Bayern Múnich

Werder Bremen, con el defensor argentino Julián Malatini por primera vez en el plantel, consiguió hoy una importante victoria ante el escolta y defensor del título, Bayern Múnich, por 1-0, como visitante, en la 18va. fecha de la Bundesliga.

El ex Defensa y Justicia fue al banco de suplentes a pocos días de su llegada al club y presenció el triunfo histórico del Bremen, gracias al gol de Mitchell Weiser, a los 19 minutos del segundo tiempo.

Bayern Múnich, ganador de las últimas once ligas, sufrió su primera derrota en casa de la temporada y cayó ante Werder Bremen en esta condición después de 16 años. La anterior caída de local ante ee rival había sido en septiembre de 2008 (5-2) cuando los argentinos Martín Demichelis y José Sosa formaban parte del equipo.

Malatini llegó a Werder Bremen hace cinco días luego de su polémica salida del plantel del seleccionado argentino Sub 23 que se preparaba para el Preolímpico de Venezuela.

El exdefensor de Talleres abandonó la concentración "albiceleste" y dejó al DT Javier Mascherano con un futbolista menos en la lista oficial ya que su nuevo club se negó a cederlo y la reglamentación sólo permite reemplazos por temas relacionados con lesiones.

Malatini, de 22 años, estuvo junto al delantero colombiano Rafael Santos Borré, quien sumó minutos en el segundo tiempo luego de su frustrado pase a Inter de Brasil.

Bayern Múnich quedó a siete puntos (41) del líder Bayer Leverkusen (48), mientras que Werder Bremen le sacó nueve de ventaja a los equipos que están en zona de descenso.

= Resumen de la 18va. fecha =

. Sábado: Heidenheim 1 – Wolfsburgo 1, Colonia 0 – Borussia Dortmund 4, Friburgo 3 – Hoffenheim 2, Darmstadt 2 – Frankfurt 2, Bochum 1 – Stuttgart 0 y Leipzig 2 – Bayer Leverkusen 3

. Domingo: Bayern Munich 0-Werder Bremen 1 y Borussia Moenchengladbach-Ausburgo (13:30, ESPN y Star+).

. Postergado: Mainz 05-Union Berlín.

=Posiciones=

Bayer Leverkusen 48 puntos; Bayern Munich 41; Stuttgart 34; Leipzig y Borussia Dortmund 33; Frankfurt y Friburgo 28; Hoffenheim 24; Heidenheim 22; Wolfsburgo 21; Mönchengladbach, Werder Bremen y Bochum 20; Augsburgo 18; Unión Berlin 14; Mainz 05, Colonia y Darmstadt 11. (Télam)