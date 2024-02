Con presencia argentina, Flamengo es campeón de Copa Super 8 del básquetbol de Brasil

Flamengo, con participación argentina, se consagró hoy campeón de la Copa Super 8 del básquetbol de Brasil, al derrotar en la final a Unifacisa, por 83-77, en partido celebrado en el estadio Maracanazinho de Río de Janeiro.

El conjunto carioca consiguió el tricampeonato en el historial de la Copa, con la siguiente progresión: 23-19, 43-38, 67-52 y 83-77.

El base juninense Franco Balbi aportó 8 puntos (4-12 en dobles, 0-3 en triples) en 21m. para el quinteto campeón. El exjugador de Boca Juniors, Ferro y Argentino de Junín completó su planilla con 3 asistencias, 2 rebotes y un robo, según consignó el sitio oficial de la Liga Nacional brasileña (NBB).

Por su lado, el alero bonaerense Martín Cuello (ex Instituto de Córdoba y Ferro) terminó con un balance de 4 unidades, 5 rebotes, 2 recuperos y un pase gol en 19 minutos.

En el conjunto paulista, por su lado, hubo una reconfortante actuación del escolta juninense Facundo Corvalán (ex Bahía Basket), quien concluyó con un saldo de 20 puntos (6-10 en dobles, 1-5 en triples, 5-5 en libres), 4 pases gol, 2 rebotes y un recupero en 31m.

Por su lado, el escolta paranaense Matías Solanas (ex San Martín de Corrientes) diseñó un aceptable desempeño en Unifacisa, con un resumen de 13 tantos (4-4 en dobles, 1-7 en triples, 2-2 en libres) y 6 rebotes en 21m.

La actividad del básquetbol brasileño se reanudará mañana, ya con la disputa de la Liga Nacional (NBB) y los partidos Uniao Corinthians (Enzo Ruiz)-Cerrado y Pato Basquete -Sao José Basquete (Leonardo Lema y Diego Figueredo).

(Télam)