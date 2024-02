Con un Cavani seco, Boca posterga la primera victoria oficial del ciclo Martínez

(Por Walter Vargas) Boca Juniors consumó su segundo empate consecutivo en el naciente ciclo de Diego Martínez, por 1-1 en el Nuevo Gasómetro, en uno de los partidos que completó la segunda fecha de una Copa de la Liga corre a ritmo de una competencia de Fórmula 1.

Boca expresó una leve mejoría si se toma como referencia su debut en Vicente López, se puso en delante de forma rápida a través de Miguel Merentiel, dispuso de algunas ocasiones para aumentar (todas en los pies de Edinson Cavani, sobre todo un mano a mano con remate que dio en el travesaño) y cuando transcurrían 27 minutos de la segunda etapa, una media vuelta del pampeano José Mauri estableció el 1-1 definitivo.

También anoche hubo fútbol de Primera en Santa Fe y en Santiago del Estero.

En Santa Fe, un gol de Santiago Ascacíbar en el último cuarto de hora permitió a Estudiantes de La Plata superar por 1-0 a Unión y en Santiago también el visitante se llevó el pozo acumulado: Tomás Conechny y Pablo Minissale en contra de su valla cristalizaron el éxito del Tomba a expensas de Central Córdoba, el cuadro que dirige Abel Balbo en un segundo ciclo de visos negativos.

Así como en la fecha bautismal que se había jugado el fin de semana último, no había ganado ni uno de los cinco grandes tradicionales, ahora no perdió ninguno y el saldo a favor fue de tres triunfos y dos igualdades.

River, por ejemplo, dio cuenta por 2-0 de Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia, con un gol de un delantero de 31 años y el otro de un adolescente de 18: el colombiano Miguel “Colibrí” Borja y Agustín Ruberto, nacido en el partido bonaerense de San Fernando y Bota de Oro en el Mundial Juvenil Sub 17 de 2023.

Sin ser una maravilla, River lució muy mejorado en relación con su opaco debut versus Argentinos, donde terminó por resignar dos puntos que parecían en su bolsillo.

Racing, por su parte, gozó de un comienzo furioso en El Cilindro de Avellaneda, anotó por duplicado en el lapso de diez minutos (Agustín Almendra y Roger Martínez) y siempre en un tono de absoluto dominador frente a un desvaído Tigre, en el segundo tiempo rubricó el 3-0 por intermedio de Juanfer Quintero.

También ganó Independiente, a la sazón uno de los contados equipos que puede ufanarse de tener cartón lleno. Esta vez el Rojo se llevó los tres puntos de la casa de Vélez, el José Amalfitani, gracias a un certero cabezazo del defensor Joaquin Laso. “Ley del ex”, que le dicen.

San Lorenzo, en cambio, tuvo guiños de las circunstancias para remontar contra Belgrano en el Estadio Julio César Villagra, de la Docta, pero desaprovechó 25 minutos de superioridad numérica (expulsión de Esteban Rolón) y se contentó con el empate que había establecido el paraguayo Adam Bareiro.

(Lucas Passerini había puesto en ventaja a Belgrano).

En sendos partidos de la Zona A, en condición de local Instituto aplastó a Atlético Tucumán (goles de Damián Puebla, Facundo Suárez y Brahian Cuello);

en el Bosque celebró Independiente Rivadavia de Mendoza (Alex Arce, Juan Manuel Vázquez y Mauricio Asenjo) versus el Lobo platense (Felipe Sánchez y Benjamín Domínguez), asimismo Talleres derrotó a Huracán en Parque Patricios (Walter Mazzanti para el local y Federico Girotti y Marcos Portillo para los cordobeses); Argentinos lo resolvió fácil ante el muy limitado Deportivo Riestra (Maximiliano Romero y Alan Rodríguez), mientras que Rosario Central y Banfield entregaron un aburrido 0-0.

Y así se completó el panorama de la Zona B: Newell`s le ganó por 2-0 a Lanús en La Fortaleza (Brian Aguirre y Juan Ignacio Ramírez) y Defensa y Justicia demolió por 3-0 a Platense en Florencio Varela, con anotaciones de Nicolás Fernández, Gastón Togni y Gabriel Alanís.

En la Zona A lidera Independiente y en la Zona B hacen lo propio Godoy Cruz, Newell`s y Estudiantes, con los seis puntos que han disputado.

De momento, jugadas apenas dos fechas, quedan apenas diez invictos.

La cuarta fecha de la Copa de la Liga se jugará entre sábado y martes próximo, con el siguiente programa de encuentros:

Sábado 3: Independiente-Gimnasia; Talleres-Rosario Central e Independiente Rivadavia-Huracán.

Domingo 4: Deportivo Riestra-Barracas Central: River-Vélez; Platense-Central Córdoba y Newell`s-Belgrano.

Lunes 5: San Lorenzo-Unión; Godoy Cruz-Lanús;Tigre-Boca; Estudiantes-Racing y Banfield-Instituto.

Martes 6: Sarmiento-Defensa y Justicia y Atlético Tucumán-Argentinos Juniors. (Télam)