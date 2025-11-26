Siempre presente: jugadores, cuerpo técnico y familiares del club Junín homenajearon este miércoles por la noche a Jonathan Mirol, extrenador que supo no solo consagrarse campeón con el “Trueno Verde”, sino además ganarse el cariño de toda la institución que desde hace años es protagonista de la Primera “A” del fútbol barrial, en Río Gallegos.

Jonathan Mirol, ex entrenador de Junin del fútbol barrial de Río Gallegos.

Con el dolor aún latente y los recuerdos a flor de piel, inauguraron en la sede del club un mural con la imagen de “Jona” y el trofeo que consiguió como DT de la Cuarta División, en 2021.

Jonathan Mirol

“Jona” estaba trabajando en San Lorenzo de Villa Adela cuando sufrió un violento accidente de tránsito cerca de Entre Ríos. Un camión chocó el automóvil en el que viajaba y estuvo varios días en terapia intensiva.

This browser does not support the video element.

Falleció el 11 de noviembre, conmocionando al fútbol riogalleguense, donde supo trabajar en clubes como Boxing Club, Unión Petroleros Privados, Sol de América y Juventud Santacruceña, entre otros.