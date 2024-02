Corinthians debe pagarle 3.450.000 dólares a Argentinos Juniors por Fausto Vera

La FIFA aceptó la solicitud de Argentinos Juniors y le ordenó al Corinthians de Brasil que abone una deuda de 3.450.000 dólares en un plazo de 45 días por el pase del Fausto Vera y en caso de no hacerlo el club paulista sufriría una prohibición para concretar transferencias.

Según el periódico Gazeta Esportiva, Vera le costó al Corinthians 8.000.000 de dólares con la idea de tenerlo poco tiempo en su plantel y venderlo a Europa, pero la tarea del ex volante de argentino más algunas lesiones imposibilitaron ese objetivo.

En la cancha Vera sigue sin jugar en buen nivel con la camiseta del Corinthians y el mediocampista de 23 años no tuvo un buen desempeño en los dos últimos partidos del Campeonato Paulista.

Vera estuvo en la mente de varios clubes argentinos como refuerzo en este receso, entre ellos River, Racing y Boca, pero nada se concretó y no pasó de un rumor. (Télam)