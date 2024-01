Correa abrió el marcador en el triunfo de Atlético de Madrid ante Lugo en el debut en Copa del Rey

Con un tanto del delantero argentino Ángel Correa, Atlético de Madrid venció a Lugo, equipo de la primera federación (tercera categoría), por 3-1 de visitante, en un encuentro correspondiente a los 16avos de final de la Copa del Rey.

Más allá del resultado final, el equipo dirigido por el entrenador argentino Diego Simeone, que también contó con el defensor Nahuel Molina desde el inicio, no la pasó bien en su visita al Estadio Anxo Carro, donde Lugo no acusó el golpe tempranero del Atlético de Madrid, con el gol de Correa a los dos minutos de partido, y sometió en algunos tramos al conjunto "colchonero".

El equipo de Madrid sufrió ante la intensidad de su rival y volvió a padecer los baches futbolísticos ya palpables en su irregular presente en la Liga de España, donde ganó sólo dos de los últimos seis partidos que disputó, con tres derrotas y un empate.

El Atlético, encima, después del gol de Correa no pudo aprovechar las dos chances que tuvo el delantero neerlandés Memphis Depay para estirar la ventaja y, su rival se fue agrandando minuto a minuto hasta conseguir el empate, a través del delantero puertorriqueño Leandro Antonetti antes del cierre del primer tiempo.

Pese al ingreso del también campeón del mundo con Argentina, Rodrigo De Paul, el español Koke y el francés Antoine Griezmann, los dirigidos por el "Cholo" no levantaron su nivel en la segunda parte, pero contaron con la puntería de Depay, que esta vez no perdonó y convirtió un doblete a los 21 y 29 minutos.

Así, el "Aleti" sufrió, pero ya se aseguró su lugar en la próxima instancia de la Copa del Rey.

Por su parte, el Real Madrid, que comparte el liderazgo de la Liga con el sorprendente Girona catalán, jugará desde las 17:30 visitando al Arandina, en el Estadio El Montecillo, que se desempeña en la segunda Federación (la cuarta categoría).

En esta instancia marca el debut de los "grandes" del futbol español, ya que Barcelona jugará el domingo a las 17:00 ante Barbastro, de la segunda federación.

Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona jugarán la próxima semana en Arabia Saudita la Supercopa de España, junto al Osasuna, que en la Copa del Rey será rival del Castellón (tercera).

Los partidos y resultados de esta instancia:

– Sábado:

Lugo 1 – Atlético Madrid 3, Espanyol 0 – Getafe 1, Elche-Girona (14:00), Huesca-Rayo Vallecano (15:00); Alavés-Betis (16) y Arandina-Real Madrid (17:30).

– Domingo:

Burgos-Mallorca y Amorebieta-Celta Vigo (8:00), Castellón-Osasuna y Ferrol-Sevilla (12:00), Unionistas de Salamanca-Villarreal (14:00), Cartagena-Valencia y Eibar-Athletic Bilbao (15:00), Barbastro-Barcelona, Málaga-Real Sociedad (17:00) y Tenerife-Las Palmas (18:00). (Télam)