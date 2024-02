Costas: "Racing le puede competir a River y Boca, no es como otras épocas"

El DT de Racing Club, Gustavo Costas, afirmó hoy que el club de Avellaneda "le puede competir a River y Boca" y que necesitan "pegar el salto" para ganar un título internacional.

"Hoy Racing le puede competir a River y a Boca, no es como en otras épocas. Pienso que tenemos que pegar el salto, esté quien esté como DT. Quiero que Racing gane algo internacional. Tenemos que tener la vara alta", dijo Costas en diálogo con TyC Sports.

Racing logró un golpe de efecto el sábado pasado cuando se adueñó del clásico de Avellaneda, con el triunfo 1-0 ante Independiente en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

"Son esos días que no querés que se terminen. Quería quedarme en el vestuario de Independiente todo el día. Este partido lo empezamos a ganar el día que perdimos con Godoy Cruz y la gente empezó a cantar como si fuésemos ganando. Después el banderazo. Los chicos fueron al clásico muy confiados", apuntó el DT de Racing.

Costas tiene un vínculo muy estrecho con La Academia, el club donde se formó como jugador (incluso fue "mascota" del histórico equipo de Juan José Pizzutti) y afronta su tercer ciclo como entrenador.

"Pensé que nunca iba a volver acá y que no iba a ser tanto el cariño de la gente porque las generaciones pasan y los más chicos que no te vieron jugar ni te conocen. A veces los más jóvenes me abrazan llorando, eso me conmueve. Son cosas que a uno lo van metiendo cada vez más. Este es el desafío más grande y más lindo de mi carrera", indicó el ex seleccionador de Bolivia.

Por otra parte, el defensor Leonardo Sigali y el delantero Roger Martínez trabajaron una vez más a la par de sus compañeros, recuperados de sus respectivas lesiones, y quedaron a disposición de Costas. El atacante colombiano fue suplente ante Independiente y tiene posibilidades de ser titular en el próximo partido ante Platense.

En tanto, el volante Agustín Urzi realizó fisioterapia por el esguince en el tobillo izquierdo y no sería de la partida para el choque ante el "Calamar".

Asimismo, el colombiano Juan Fernando Quintero, quien llegó con lo justo en el aspecto físico para el clásico de Avellaneda por un esguince externo de rodilla derecha, está en duda para el siguiente compromiso.

Racing, con 13 puntos en la zona B de la Copa de la Liga, visitará a Platense (6) el próximo viernes, desde las 21.15, por la 8va. fecha. (Télam)