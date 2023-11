Cristian Romero, lo mejor de un campeón del mundo sin el brillo de costumbre

(Por Héctor Laurada). Argentina cayó ante el Uruguay de Marcelo Bielsa y su actuación fue despareja en algunos momentos y descolorida en otros, por lo que el hecho de que Cristian Romero haya sido lo más destacado dentro de un nivel bajo no es sorpresa.

La actuación de los jugadores argentinos para Télam fue la siguiente:

Emiliano Martínez (4): Perdió un invicto de 753 minutos en el arco de la selección y eso ya es mucho decir para el mejor arquero del mundo, al que le llegaron poco y le convirtieron, algo que a él le afecta mucho, como supo decirle en el Mundial de Qatar tras los partidos con Arabia Saudita y Países Bajos.

Nahuel Molina (4),Otro que arrancó como para ser su noche pero se ve que la cancha de Boca le sienta mal, porque de este club se fue casi por la puerta de atrás y hoy fue el gran responsable del gol de Ronald Araujo.

Nicolás Otamendi (4), Lo padeció a Darwin Núñez, su potencia y su velocidad. Y si no la pasó peor fue porque tuvo el respaldo de un infranqueable Cristian Romero. En el segundo gol uruguayo lemiró el dorsal al delantero de Liverpool de Inglaterra.

CRISTIAN ROMERO (6): Lo más sólido y parejo de la defensa y del equipo en general. Salió a los costados con solvencia y por el medio actuó con la fiereza y el manejo de los tiempos acostumbrados a uno de los mejores centrales del mundo.

Nicolás Tagliafico (4). Arrancó bien, defendiendo pero el gol de Ronald Araujo se inició por el otro sector pero se concretó por el suyo.

Enzo Fernández (5): Desdibujado jugando por izquierda, cada vez que le tocó profundizar eligió jugar hacia dentro y terminó perdiendo pelotas muy valiosas para el equipo.

Alexis Mac Allister (5): Como Fernández, no gravitó ni como volante central ni como mediocampista más recostado por derecha cuando intercambió roles con Rodrigo De Paul. Encima lo amonestaron y Lionel Scaloni lo sacó en el entretiempo para armar un doble nueve con el ingreso de Lautaro Martínez en su lugar.

Rodrigo De Paul (5): La energía de siempre hasta para hacer "pata ancha" en algún entrevero con Manuel Ugarte, el volante central uruguayo que fue figura de su equipo, pero estuvo impreciso con el balón y a poco de comenzar el complemento le dejó su lugar a Exequiel Palacios.;

Lionel Messi (6): Fue lo mejor de Argentina del medio hacia adelante, como de costumbre, y le fue ajustando de a poco a algunos tiros libres cercanos al área uruguaya hasta que en el complemento estuvo a punto de convertir, pero tampoco fue su noche. De hecho perdió la pelota desde la que nació el segundo gol uruguayo.

Julián Álvarez (5): Jugó ya lejos del área en el primer tiempo y mucho más en la segunda mitad, cuando ingresó Lautaro Martínez. Al final fue reemplazado por un volante puro como Giovani Lo Celso.

Nicolás González (4): Intrascendente por la punta izquierda, nunca logró llegar hasta el fondo para lanzar algún centro oportuno, por lo que lógicamente terminó siendo reemplazado por Ángel Di María a poco de comenzar el complemento.

Lautaro Martínez (4): Perdido en el entramado defensivo de un Uruguay que parece recuperar esa tradicional "garra charrúa" no exenta de buen juego, no sintonizó con ese "doble nueve" que justamente fue algo que nunca aprobó el "Loco" Marcelo Bielsa cuando dirigió a la selección argentina y tuvo a Gabriel Batistuta y Hernán Crespo.

Ángel Di María (5): Entró por Nicolás González pero para jugar por derecha, como lo hace de costumbre, pero al igual que su reemplazado no pudo perforar por los costados a la línea de cinco diseñada por Bielsa..

Exequiel Palacios (-): Entró para darle más pausa y menos vértigo al medio campo pero no logró aportar más que algunos pases laterales intrascendentes.

Marcos Acuña (-): Entró por Tagliafico parasumarse más al ataque argentino, pero en ese empeño terminó dejando el hueco para el segundo gol de Darwin Núñez.

Giovani Lo Celso (-): La intención fue recuperar el juego perdido en la mitad de la cancha, pero tampoco prosperó en su cometido. (Télam)