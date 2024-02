Cruz Azul, del argentino Anselmi, gana y es líder en México

Cruz Azul, bajo la conducción del técnico argentino Martín Anselmi, se impuso anoche por 1-0 a Tigres, resultado que le permitió acceder a lo más alto de la clasificación del torneo Clausura del fútbol de México, al continuar la séptima fecha.

Un gol en contra de su valla del ingresado Diego Reyes, a los 38m. del segundo período, le posibilitó el triunfo al elenco ‘cementero’, que ahora reúne 16 unidades.

En Cruz Azul, que conduce Anselmi (exDT de Independiente del Valle de Ecuador), se alinearon los también argentinos Gonzalo Piovi (ex Racing Club), Lorenzo Faravelli (ex Gimnasia La Plata) y Rodolfo Rotondi (ex Defensa y Justicia).

Mientras que el defensor colombiano Willer Ditta (ex Newell’s) vio la tarjeta roja a los 48m. del segundo tiempo, según reprodujo diario ‘Record’.

En Tigres de Monterrey atajó el experimentado arquero rosarino Nahuel Guzmán (ex Newell’s), a la vez que se desempeñó el exmediapunta de Godoy Cruz de Mendoza, Juan Francisco Brunetta. También terminó con un jugador menos el equipo visitante, como consecuencia de la expulsión de Eduardo Tercero, a los 47m. del segundo período.

Con este resultado, Cruz Azul pasó a comandar las posiciones, con 16 unidades, con una de ventaja sobre Pachuca, que derrotó por 2-1 a América (14 puntos) y lo despojó del invicto que ostentaba.

Erick Sánchez (St. 11m. y 31m.) marcó ambas conquistas para los ‘Tuzos’, que tuvieron en sus filas a los defensores Gustavo Cabral (ex Racing Club) y Sergio Barreto (ex Independiente).

En tanto, Julián Quiñónes (St. 21m) había establecido la igualdad provisoria para las ‘Aguilas’.

Además, con dos tantos de Lucas Rodríguez (ex Estudiantes de La Plata), Tijuana logró un agónico empate 3-3 con Atlético San Luis, en San Luis Potosí.

El mediocampista bonaerense, de 26 años, festejó a los 38m. de la primera mitad y a los 43m. de la segunda, respectivamente. El otro tanto fue obra de Efraín Alvarez (Pt. 46m.).

En San Luis anotaron el brasileño Leo Bonatini (Pt. 41m.), el atacante nacido en Córdoba, con inferiores en Instituto pero que juega con el seleccionado de Alemania, Mateo Klimowicz (St. 28m.) y Javier Guemez (St. 34m.)

En Tijuana, además de Rodríguez, también se alistaron los argentinos Domingo Blanco (ex Independiente) y Fernando Valenzuela (ex Barracas Central).

Hoy se jugarán los partidos Atlas-León (19.00 hora argentina), Pumas UNAM-Santos Laguna (21.05) y Monterrey-Toluca (23.10). (Télam)