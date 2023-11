Cáseres, furioso con el arbitraje: "Aunque quieran no van a poder contra Vélez"

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El mediocampista de Vélez Sarsfield Santiago Cáseres manifestó su enojo por la actuación del árbitro Pablo Echavarría y el VAR en el empate con Argentinos Juniors, que calificó como "una vergüenza" por la omisión de dos penales a favor de su equipo.

"No van a poder con Vélez, nos queda un partido y vamos a alcanzar el objetivo principal", aseguró el futbolista sobre el resultado que mantuvo al "Fortín" con riesgo de perder la categoría en la última fecha de la fase regular de la Copa de la Liga.

"Fueron dos penales muy claros y si bien el árbitro se puede equivocar, es increíble que no lo hayan llamado para verificar las jugadas, aunque da la casualidad que siempre es la misma persona la que está frente al VAR (Nazareno Arasa)", advirtió.

Su descargo no terminó con esa observación sino que también apuntó al trato del propio Echavarría aparentemente contra los futbolistas. "Insultó todo el partido a los más chicos y nos trató muy mal, eso sí… siempre a los jugadores de Vélez", agregó.

Para cerrar, el mediocampista sostuvo: "Tenemos 15 días para preparar el partido que nos falta (Colón en el José Amalfitani) y la gente va a llenar la cancha como siempre. Aunque quieran, no van a poder contra Vélez".

El equipo de Sebastián Méndez suma 46 puntos en la tabla anual y se distanció a cuatro de Colón, hasta el momento en puesto de descenso. El "Sabalero" recibirá mañana a Talleres de Córdoba y en la última fecha visitará a Vélez en Liniers. (Télam)