Cuatro tenistas argentinos buscan las semifinales en el Challenger de Montevideo

Los tenistas argentinos Facundo Díaz Acosta, Román Andrés Burruchaga, Facundo Bagnis y Camilo Ugo Carabelli jugarán hoy por los cuartos de final del Challenger de Montevideo, sobre superficie de polvo de ladrillo y con premios por 130.000 dólares.

Díaz Acosta, ubicado en el puesto 106 del ranking mundial de la ATP, abrirá la jornada a las 15.30 ante Burruchaga (225), lo que garantiza la presencia de un tenista argentino en las semifinales del sábado, en el torneo que se desarrolla en las canchas del Carrasco Lawn Tennis Club, en la capital uruguaya.

El ganador del cruce entre los argentinos jugará en semifinales ante el santafecino Facundo Bagnis (198) o el brasileño Gustavo Heide (248), quienes se enfrentarán no antes de las 17.

Ugo Carabelli (144), por su parte, jugará no antes de las 18 ante el zurdo brasileño Thiago Monteiro (127) y el ganador irá el sábado en semifinales ante el boliviano Hugo Dellien (111) o el chileno Tomás Barrios Vera (105), quienes cerrarán la jornada de cuartos de final no antes de las 20.

El Challenger de Montevideo tuvo a lo largo de su historia varios campeones argentinos, los más salientes fueron Guillermo Coria (2000), David Nalbandian (2001), Juan Martín Del Potro (2005), Guillermo Cañas (2006), Guido Pella (2015 y 2018), Horacio Zeballos (2012) y Diego Schwartzman (2016).

El campeón de la edición de 2022 también fue un argentino, Genaro Olivieri.

Los tenistas argentinos conquistaron este año 20 torneos de la categoría Challenger, la que le sigue en importancia a los ATP, de acuerdo al siguiente detalle:

Mariano Navone logró cinco torneos al imponerse dos veces en Santa Fe, también en Poznan, Polonia; en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia; y en Buenos Aires.

Facundo Díaz Acosta se consagró campeón en Savannah, Estados Unidos, en Oeiras, Portugal, y en Milán, Italia; mientras que Juan Manuel Cerúndolo alzó el trofeo dos veces, ambas en las instalaciones del Club Náutico Hacoaj, en Tigre.

El marplatense Francisco Comesaña también ganó dos títulos, en Vicenza, Italia, y Liberec, en la República Checa; al igual que "Fefo" Coria, quien se impuso en Concepción, Chile, y en Szczecin, Polonia; y el platense Thiago Agustín Tirante, quien se coronó en Morelos, México, y en Bogotá, Colombia.

Los otros cuatro títulos fueron de Andrea Collarini en Piracicaba, en San Pablo, Brasil; Federico Delbonis en Cali, Colombia; Genaro Alberto Olivieri en Santo Domingo, República Dominicana, y Camilo Ugo Carabelli en Antofagasta, Chile. (Télam)