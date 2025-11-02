Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Club El Cóndor de Río Gallegos que nació el 2 de noviembre de 1999, cumplió 26 años de vida y lo compartió entre los suyos, siendo hoy una de las instituciones mas importantes de la liga, manteniéndose entre los primeros equipos en la primera división.

El club pudo a través del tiempo, militar también en la Liga Sur de AFA, a tal punto que en el año 2009 logró ingresar en la clasificación del torneo Regional jugando en enero y febrero de ese año contra Boca Río Gallegos, contra el Júpiter de Piedra Buena y contra el Boxing Club, donde algunos nombres de ese tiempo todavía se recuerdan como Rodrigo Ludueña, Juan Carlos Gironi o Daniel Cabrera.

Hoy continúa en la Liga de los barrios luego de esa experiencia, marchando ahora en el quinto lugar en la tabla general de primera división, por lo que mantiene un muy buen nivel de juego en su equipo titular.