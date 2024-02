Curry brilla con 60 puntos pero Warriors caen en casa de Atlanta Hawks

El astro de la NBA Stephen Curry brilló con 60 puntos que, sin embargo, no fueron suficientes para que Golden State Warriors evitara la derrota en su visita a Atlanta Hawks por 141-134 en un partido de la fase regular del mejor básquetbol del mundo.

En el State Farm Arena, el tetracampeón de la NBA quedó a sólo dos unidades de su récord personal de anotación, al presentar una planilla con 22/38 en lanzamientos de campo (10 triples), 6 rebotes y 4 asistencias.

Curry, de 35 años, segundo jugador de esa edad en llegar al menos a los 60 puntos en un partido junto a Kobe Bryant, mantiene como mejor marca los 62 tantos que le encestó a Portland Trail Blazers en 2021.

Por los Hawks, Trae Young también dio una muestra de su talento ofensivo con 35 puntos, 7 triples y 6 asistencias.

En otro partido de la jornada, Los Ángeles Lakers vencieron 113-105 a los New York Knicks, que se despidieron ante su público de una racha de nueve victorias consecutivas que les permitió llegar al tercer lugar de la Conferencia Este.

"King" James, de 39 años, fue nuevamente el motor de los Lakers con 24 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Su socio Anthony Davis se quedó en 12 tantos pero capturó 18 rebotes y colocó 5 tapones.

. Resultados del sábado en la NBA: Philadelphia 76ers 121-Brooklyn Nets 136; Atlanta Hawks 141-Golden State Warriors 134; Chicago Bulls 115-Sacramento Kings 123; New York Knicks 105- Los Ángeles Lakers 113; Dallas Mavericks 117-Milwaukee Bucks 129 y San Antonio Spurs 101-Cleveland Cavaliers 117.

. Partidos del domingo: Detroit Pistons-Orlando Magic; Washington Wizards-Phoenix Suns; Boston Celtics-Memphis Grizzlies; Charlotte Hornets-Indiana Pacers; Miami Heat-Los Ángeles Clippers; Minessota Timberwolves-Houston Rockets; Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors; Utah Jazz-Milwaukee Bucks y Denver Nuggest-Portland Trail Blazers.

= Posiciones =

. Conferencia Este: Boston Celtics (37-12), Milwaukee Bucks (33-16), Cleveland Cavaliers (31-16), New York Knicks (32-18), Philadelphia 76ers. (30-18), Indiana Pacers (27-23), Miami Heat (26-23), Orlando Magic (26-23), Chicago Bulls (23-27), Atlanta Hawks (22-27), Brooklyn Nets (20-28), Toronto Raptors (17-31), Charlotte Hornets (10-37), Washington Wizards (9-39) y Detroit Pistons (6-42).

. Conferencia Oeste: Oklahoma City Thunder (34-15), Minnesota Timberwolves (34-15), Los Ángeles Clippers (32-15), Denver Nuggets (34-16), Sacramento Kings (29-19), Phoenix Suns (28-21), New Orleans Pelicans (28-21), Dallas Mavericks (26-23), Los Ángeles Lakers (26-25), Utah Jazz (24-26), Houston Rockets (23-25), Golden State Warriors (21-25), Memphis Grizzlies (18-31), Portland Trail Blazers (15-34) y San Antonio Spurs (10-40). (Télam)