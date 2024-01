Dady Gallardo puso en duda su continuidad al frente del seleccionado femenino de handball

Eduardo Gallardo, entrenador de la selección argentina femenina de handball, expresó que su continuidad al frente de La Garra está supeditada a la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, que se definirá en marzo.

"Mi continuidad va a depender de si clasificamos a los Juegos. Si clasificamos, sigo. Si no clasificamos, no", expresó Dady Gallardo, en una entrevista con medio digital especializado Octavo Jugador Handball.

El entrenador, que fue creador de Los Gladiadores y que asumió al frente del equipo femenino en 2018, no logró la clasificación a Tokio 2020 en los Panamericanos de Lima 2019 ni en el Preolímpico del 2020.

Para París 2024, La Garra tampoco pudo conseguir el cupo olímpico en los Juegos Panamericanos 2023 -tras perder en la final ante Brasil por 18-30- y ahora deberá buscar su última chance en el torneo Preolímpico en España en marzo. El equipo argentino tendrá como rivales al local España, República Checa y Países Bajos. Será en formato cuadrangular y de las cuatro, solamente dos sacarán boleto a los Juegos Olímpicos de París.

Los antecedentes más inmediatos no son buenos contra estos rivales. El seleccionado enfrentó a los tres equipos en el último Mundial hace un mes y fueron tres derrotas: 31-22 ante las checas; 41-26 ante las neerlandesas y 30-23 frente a las españolas.

“Lo que quedó en deuda fue mantener la intensidad y el nivel de juego durante más tiempo en los partidos. El sabor amargo estuvo en no poder hacer partidos más largos”, fue el balance de Gallardo tras el Mundial de Dinamarca, Noruega y Suecia.

Gallardo condujo a La Garra en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023 (medalla de plata en ambos); en los Mundiales de Japón 2019 (16°, mejor ubicación histórica), España 2021 (21°) y Dinamarca-Noruega-Suecia 2023 (20°); en los Juegos Odesur Asunción 2022 (bronce) y en los torneos Sur-Centroamericanos en 2018, 2021 y 2022 (subcampeón en las tres ocasiones). (Télam)