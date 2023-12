Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ella es Dana García, tiene 15 años y es nadadora del Club Hispano Americano de nuestra ciudad. Se consagró campeona sudamericana del nacional de natación y además fue convocada por la selección Argentina.

La joven deportista participó en los Juegos Epade 2023 diputados en La Pampa, la cual demostró todo su talento, cosechando 13 medallas.

Récord de medallas: la nadadora Dana García, obtuvo el máximo de medallas en competencias individuales, finalizando el selectivo con trece medallas de oro, seis de plata y cinco de bronce en femenino; en tanto que en masculino finalizaron en quinto lugar en la general, con una presea de oro, cuatro de plata y tres de bronce.

Dana junto a Juan Carlos Saldivia en los estudios de LU12 AM680.

Dana García visitó los estudios de LU12 AM680 y habló con Juan Carlos Saldivia. La nadadora dialogó sobre los Juegos Epade, su preparación y de sus próximos objetivos.

“El año pasado me puse en mente el sudamericano y por suerte lo conseguí, además para los Juegos Epade me preparé bien y por suerte pude lograr 13 medallas. Soy muy competitiva y siempre busco superarme, y se medio la posibilidad de competir y lo estoy aprovechando de la mejor manera”, sostuvo.

“Empecé a ir al nutricionista este año, y me cambio mucho porque hoy en día me siento más ligera. Todos esto es por constancia, no hay que faltar a los entrenamientos, seguir a los profesores en todo lo que te digan y demás”, aseguró.

“Mi objetivo es el nacional de mayores, es muy difícil por el nivel, pero yo se que puedo. También quiero bajar mis marcas, es complicado, pero con entrenamiento siento que puedo hacerlo. Mi familia es todo, gracias ellos soy lo que soy“, concluyó Dana García.