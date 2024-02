Díaz Acosta será el primer argentino que entrará hoy en acción en el ATP porteño

Facundo Díaz Acosta será el primer tenista argentino que se presentará en la edición 24 del Argentina Open de tenis, que comenzará hoy, cuando enfrente al alemán Daniel Altmaier, en una jornada en la que también jugarán sus compatriotas Pedro Cachín y Tomás Martín Etcheverry.

La programación completa del Argentina Open para hoy es la siguiente:

–Cancha Central Guillermo Vilas:

. A las 13.30:

Facundo Díaz Acosta (Argentina) vs. Daniel Altmaier (Alemania)

. A continuación:

Marin Cilic (Croacia) vs. Laslo Djere (Serbia)

. No antes de las 18.30:

Stan Wawrinka (Suiza) vs. Pedro Cachín (Argentina)

. No antes de las 20:

Tomás Martín Etcheverry (Argentina) vs. Roberto Carballes Baena (España)

–Cancha número 2:

. A las 13.30:

Daniel Elahí Galán (Colombia) y Bernabé Zapata Miralles (España) vs. Yannick Hanfmann (Alemania) y Juan Pablo Varillas (Perú)

. A continuación:

Marcelo Melo (Brasil) y Matwe Middelkoop (Países Bajos) vs. Sebastián Ofner (Austria) y Andrea Pellegrino (Italia)

. A continuación:

Tomás Barrios Vera (Chile) y Alejandro Tabilo (Chile) vs. Simone Bolelli (Italia) y Andrea Vavassori (Italia).

En tanto, el bonaerense Mariano Navone y el porteño Camilo Ugo Carabelli atravesaron exitosamente la clasificación y accedieron este domingo al cuadro principal del Argentina Open.

Ambos tenistas se sumaron a los 7 argentinos que habían ingresado en forma directa: Francisco Cerúndolo (22), Sebastián Báez (26), Tomás Martín Etcheverry (29), Pedro Cachín (73), Federico Coria (93), Facundo Díaz Acosta (95) y Diego "Peque" Schwartzman (117), este último merced a una invitación especial. (Télam)