De Argentina al mundo: Canapino y Colapinto, talento nacional y de exportación

Al pensar en los máximos exponentes del automovilismo argentino de la actualidad, los nombres que se imponen son los de Agustín Canapino, multicampeón nacional que este año dio sus primeros pasos en IndyCar, y Franco Colapinto, quien cruzó las fronteras del deporte motor y se hizo tendencia cuando se confirmó que iba a subirse a un Fórmula 1 para participar del último ensayo oficial del año.

También se debe apuntar a Mariano Werner, quien volvió a demostrar toda su clase en el automovilismo local y se consagró tricampeón del Turismo Carretera. Un título que celebró sólo una semana después de la consagración en el TC Pick Up.

En este 2023, Canapino decidió dar un volantazo a su carrera: armó las valijas, le puso pausa a su exitosa trayectoria en Argentina, donde se consagró campeón cuatro veces en Turismo Carretera (2010, 2017, 2018 y 2019), dos en Súper TC 20000 (2016 y 2021) y siete veces en Top Race (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 y 201), y decidió emigrar en busca de nuevos desafíos y para cumplir uno de sus grandes sueños: competir en IndyCar.

"Me despido de Argentina por un tiempo. Ojalá que sea por mucho, porque este proyecto espero que dure unos años", había anunciado Agustín en los primeros días de enero, tras confirmar que su desembarco en la categoría estadounidense llegaba de la mano del Juncos Hollinger Racing, equipo que es propiedad del argentino Ricardo Juncos.

Luego de instalarse en Estados Unidos, el 5 de marzo llegó el esperado debut y el arrecifeño superó las expectativas con un 12º puesto tras cumplir con las 100 vueltas previstas en el circuito callejero de San Petersburgo, en Florida, donde se puso en marcha la temporada 2023.

Desde ahí, Canapino disputó un total de 17 competencias y completó el 95% de las 2260 vueltas que tuvo este campeonato, finalizó 21º en la clasificación general y se metió dentro del Líder Circle, ese lugar donde premian con un millón de dólares a los 22 mejores autos, y culminó segundo en el campeonato de "Rookies".

Un año inolvidable para el "Titán", quien ya tiene asegurada su continuidad en el equipo para el 2024 y prometió que va por más.

El nombre de Franco Colapinto poco a poco se fue abriendo camino en Europa, pero este 2023 resultó el despegue definitivo para la carrera del piloto de 20 años. Luego de ser nombrado por la escudería Williams como miembro de su Academia de Pilotos, el pilarense tuvo una destacada temporada en el campeonato de Fórmula 3, donde corrió 18 carreras, logró dos victorias (Silverstone y Monza), cinco podios y registró 110 puntos que lo colocaron en el puesto 4° al final del certamen.

Tras su gran campaña, llegó el momento del gran salto, y todo acompañado de un fuerte apoyo en redes sociales, al que se sumaron figuras como Bizarrap: en octubre de este 2023, Colapinto anunció su llegada a la Fórmula 2 para la temporada 2024, con el equipo MP Motorsport, y su participación en la última carrera del año en Abu Dhabi.

Pero eso no fue todo, porque después de su debut, Colapinto se quedó en Emiratos Árabes para participar del rookie test con el equipo Williams de la Fórmula 1, un hecho histórico para el automovilismo argentino, que no tenía a un piloto nacional en un ensayo oficial de la Máxima desde hace 22 años. El último había sido Gastón Mazzacane en las temporadas 2000 y 2001.

A nivel nacional, Mariano Werner volvió a consagrarse como campeón del Turismo Carretera. Con el Ford atendido por el Fadel Memo Corse Racing, Werner fue el más contundente a lo largo de la temporada, se quedó con la etapa regular, y en la Copa de Oro fue imbatible para sus rivales.

Así, logró su tercer título en la categoría más importante del país, luego de los conseguidos en 2020 y 2021 y el paranaense, de 34 años, anotó su nombre entre los 10 pilotos más ganadores del Turismo Carretera, una selecta lista donde comparte puesto con dos históricos como Roberto Mouras y Óscar Castellano, y que lidera Juan Gálvez. Todo esto sólo una semana después de consagrarse por primera vez en TC Pick Up.

Otro nombre destacado de la temporada fue el de Leonel Pernía, que por tercera vez en su carrera se erigió como campeón de TC 2000 (2019, 2022 y 2023). Con siete victorias a lo largo del campeonato y ocho podios, el "Tanito" de Tandil, a bordo de un Renault Fluence del Axion Energy Sport, se aseguró el título dos fechas antes del cierre.

Los éxitos de Pernía continuaron en la Clase 3 del Turismo Nacional, donde logró su segundo título, luego del conseguido en 2018, y se convirtió en el 8º bicampeón de la historia de la Divisional. Con el Focus atendido por el MG-C Pergamino, sumó dos podios a lo largo de la temporada y definió el título en la última fecha.

El último campeón del 2023 fue Luis José Di Palma (FIAT), quien festejó en el Top Race V6 luego de las cinco victorias conseguidas en la temporada. "Josito", de 34 años, logró su primer título a nivel nacional y volvió a llevar el apellido Di Palma a lo más alto, tras el logrado por Patricio en la Clase 3 del Turismo Nacional en 2005. (Télam)