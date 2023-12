De la Cruz, con cuidados intensivos para su último partido

El mediocampista de River Plate Nicolás de la Cruz trabaja con pocas cargas para llegar descansado a la final del Trofeo de Campeones ante el ganador de la Copa de la Liga, el 22 de diciembre en Santiago del Estero, donde casi con seguridad disputará su último partido en el club.

De la Cruz, pieza clave para el DT Martín Demichelis, ingresó nuevamente en el radar del Flamengo de Brasil, que evalúa el pago de los 16 millones de dólares para ejecutar la cláusula de salida de Núñez.

El propio entrenador, tras la derrota ante Rosario Central el pasado fin de semana, aceptó que River tiene un compromiso de venta con el uruguayo para el próximo mercado de pases y si bien la dirigencia aseguró que aún no hay ofertas formales todo hace indicar que no será parte del equipo en 2024.

Mientras tanto, el futbolista sigue con tareas más livianas que el resto ya que no pudo completar el partido entre Central por algunas molestias musculares que le generan la acumulación de minutos y partidos que disputó durante todo el año.

De la Cruz luchó contra diferentes lesiones en las dos temporadas anteriores, lo que impidió su regularidad en los campos de juego. En 2021 padeció una flebitis y en 2022 fue operado en la rodilla derecha tras su participación en el Mundial de Qatar.

De los 54 partidos que disputó River en lo que va del año, De la Cruz se hizo presente en 37 partidos con varias ausencias por convocatoria a fechas FIFA, durante las que jugó los seis partidos de Eliminatorias como titular.

Por su parte, el plantel continuó hoy su trabajo en el predio de Ezeiza con tareas en espacios reducidos con pelota a la espera de los ejercicios tácticos de la semana próxima.

De cara a la final del Trofeo de Campeones, están descartados David Martínez, por una distensión de ligamento interno de la rodilla derecha y Milton Casco, operado de meniscos.

En relación al delantero Matías Suárez, desde el entorno del jugador aseguran que no tuvo ninguna lesión grave luego de aparecer en el parte médico el martes de esta semana y resta saber si el DT lo tendrá en cuenta para viajar a Santiago del Estero.

Quien estará disponible será el delantero colombiano Miguel Borja, quien había sufrido un desgarro en el aductor derecho frente a Instituto de Córdoba por la fase de grupos de la Copa de la Liga y no jugó en los cruces de cuartos y semifinal.

En cuanto al posible equipo para la final, todo dependerá del rival (Rosario Central o Platense), aunque el entrenador quedó conforme con los cambios que realizó para enfrentar al equipo rosarino en la semifinal a pesar de la derrota por penales.

En ese partido, Demichelis sorprendió con el dispositivo táctico que incluyó a Sebastian Boselli de lateral derecho y con la inclusión en la formación titular de Ramiro Funes Mori, Facundo Colidio y Pablo Solari.

De repetirse la formación, los once serían Franco Armani, Boselli, Paulo Díaz, Funes Mori y Enzo Díaz; Enzo Pérez y De la Cruz; Solari, Colidio y Esequiel Barco; Salomón Rondón. (Télam)