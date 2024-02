Debut y derrota de Schwartzman en el Córdoba Open ante Burruchaga, y hubo triunfo de Coria

Diego Schwartzman, relegado al puesto 117 del ranking mundial de la ATP, continúa sin encontrar su mejor nivel y cayó esta noche ante el también porteño Román Andrés Burruchaga (170), por 6-1, 4-6 y 6-4, en tanto que más temprano el rosarino Federico Coria (5) venció al alemán Daniel Altmaier (57) por 5-7, 6-3 y 6-4, por la ronda inicial de ATP 250 Córdoba Open de tenis, que se juega en el predio del Polo Deportivo Kempes y repartirá premios por 640.705 dólares,

Mañana debutará Francisco Cerúndolo, primer preclasificado, y el jueves saldrá a escena el vigente campeón, Sebastián Báez.

El joven Burruchaga, de 22 años y que accedió al cuadro principal desde la qualy, se quedó de esta manera con su primer triunfo en el circuito ATP y ante un ex top ten del mundo, por lo que se llenó de emoción en la celebración, ante un estadio que tuvo una discreta cantidad de espectadores en la tribuna.

El juego nocturno en la cancha central se presentó de movida incómodo para el "Peque", porque no se encontraba con sus tiros. Y porque se topó con una muy buena defensa de su rival y sin demasiado resto físico para subsanar las imprecisiones que lo tuvieron a maltraer en gran parte del partido, que se jugó con temperaturas superiores a los 30 grados, en otra jornada de calor agobiante en la capital cordobesa.

Burruchaga, en tanto, tuvo un gran juego en el primer set, y no le dio chances a Schwartzman. El hijo del futbolista campeón del mundo en México '86 hizo todo casi a la perfección y se impuso por un cómodo 6-1.

Pero el joven porteño no pudo sostener el nivel en el segundo, ante la reacción de su rival, cediendo juegos claves para caer en ese parcial por 6-4.

En el set decisivo, Burruchaga, hijo de un Jorge Luis que presenció la jornada en el Kempes, se acomodó rápidamente en base a un muy importante despliegue físico y se imponía cómodamente por 4-1, haciendo presagiar que cerraría sin inconvenientes el juego.

Aunque la jerarquía y experiencia de Schwartzman aparecieron en una ráfaga para meter presión y llenar de dudas al joven tenista, que cedió un juego con su saque y permitió que el "Peque" empareje 4-4, para dejar un final abierto.

Pero los errores del ex top ten volvieron a aparecer. Burruchaga lució concentrado y logró quebrar el saque para ponerse 5-4 y servir para partido. En ese último juego, el vencedor desperdició tres puntos para partido, hasta que en la cuarta chance Schwartzman dejó la pelota en la red y permitió el desahogo y festejo del juvenil, que se mostró mesurado y enfocado en lo que sigue.

Tras el resonante triunfo, Burruchaga dijo: “Estoy muy contento por ganar mi primer partido de ATP contra un gran rival como Diego, se lo dedico a mis amigos y mi familia”

“La idea es escalar en el ranking lo máximo posible, pero siempre aprendiendo y entrenando que los resultados llegan”, dijo el porteño sobre los objetivos trazados para este año”,

“No es fácil cerrar un partido como contra un rival como Diego, por suerte lo pude cerrar”, completó.

En la siguiente ronda, Burruchaga se medirá con el vencedor del cruce entre el peruano Juan Pablo Varillas (85) y el alemán Yannick Hanfmann (59), que se enfrentaban a última hora.

Más temprano, el rosarino Coria, 93 del ranking ATP y subcampeón de la edición 2023, se recuperó tras ceder el primer set, en el que estuvo 5-3 arriba y con el saque a su favor, para superar finalmente a Altmaier, 57 del mundo, en dos horas y 45 minutos de juego.

En la próxima instancia, "Fefo", de 31 años, enfrentará al español Albert Ramos Viñolas (84), quien viene de vencer al cordobés Pedro Cachín (73) por 6-4, 3-6 y 6-1.

Otros resultados que se dieron hoy fueron el triunfo del italiano Luciano Darderi (136) ante el chileno Marcelo Tomás Barrios Vera (108), por 4-6, 6-1 y 6-2; el español Roberto Carballes Baena (67), dio cuenta del argentino Mariano Navone (118), por 3-6, 6-3 y 6-3, a la vez que el español Bernabé Zapata Miralles (77), superó al chileno Cristian Garín (88), por 1-6, 7-6, 3-0 y abandono.

Al cierre de la jornada el platense Thiago Tirante (109) y el marplatense Francisco Comesaña (120) se medían en la cancha central en búsqueda de un lugar en la próxima instancia.

El máximo favorito al título en el Córdoba Open es el porteño Francisco Cerúndolo (22), quien debutará mañana directamente en segunda ronda ante el español Jaume Munar (74), que venció en el estreno al colombiano Daniel Galán (6-2 y 6-4).

El resto de los encuentros de este miércoles serán todos por la segunda ronda y tendrán en cancha al ya mencionado duelo Coria-Ramos Viñolas, en tanto que el platense Tomás Etcheverry jugará contra el español Bernabé Zapata Miralles

El segundo cabeza de serie es otro argentino, el bonaerense Sebastián Báez (26), quien además es el actual campeón y tendrá su estreno este jueves ante el boliviano Hugo Dellien (112), quien se impuso en primera ronda frente al brasileño Thiago Seyboth Wild (87), por 6-4, 2-6 y 6-3.

Báez viene de mostrar una decisiva participación en la serie de Copa Davis que la Argentina le ganó a Kazajistán por 3-2 el fin de semana último en Rosario.

