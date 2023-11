"Defensa fue efectivo, pero su triunfo no fue cuestión de suerte", reconoció DT Insúa

El entrenador de San Lorenzo, Rubén Insúa, aceptó la derrota ante Defensa y Justicia por 1 a 0 en la semifinal de la Copa Argentina disputada esta noche en Lanús al reconocer que su rival fue "oportuno, pero eso no significa que ganó por una cuestión de suerte".

"Hoy Defensa contó con la virtud de la eficacia. El partido fue parejo pero no podemos decir que fue una cuestión de suerte el triunfo de ellos", confió Insúa al término del encuentro en cancha de Lanús. .

"Enfrentamos a un gran rival dentro de un partido equilibrado y por eso no tengo nada que reprocharles a los jugadores", apreció.

Y finalmente sostuvo que ahora "hay que poner la cabeza en el partido del lunes con Central Córdoba, en casa, para ver si es posible entrar a la Libertadores por Tabla Anual. Ya habrá tiempo para pensar en mi futuro", concluyó el "Gallego". (Télam)