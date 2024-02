Defensores de Belgrano recibirá mañana a Temperley en el inicio de la fecha de Primera Nacional

Defensores de Belgrano, líder de la Zona B con puntaje ideal, recibirá mañana a Temperley en el uno de los dos partidos que darán inicio a la cuarta fecha del torneo de Primera Nacional "Carlos Timoteo Griguol".

El "Dragón", que ganó los tres partidos que jugó, el último con goleada incluida sobre Deportivo Morón como visitante por 4 a 0, será local en su estadio Juan Pasquale este viernes desde las 21.10 y con televisación de TyC Sports.

El otro encuentro de mañana será el que animarán por la Zona A Talleres de Remedios de Escalada y Estudiantes de Buenos Aires, a partir de las 18.05 y también con televisación de TyC Sports.

La programación completa de la categoría es la siguiente:

, Viernes:

. A las 18.05: Talleres (RE)-Estudiantes (BA) (por TyC Sports) (A)

. A las 21.10: Defensores de Belgrano-Temperley (TyC Sports) (B)

. Sábado:

. A las 17: Almagro-Brown de Adrogué); Deportivo Madryn-Gimnasia y Tiro de Salta (B) y Defensores Unidos de Zárate-Mitre (SGO (B).

. A las 18: Deportivo Maipú-San Martín de San Juan (A)

. A las 21.45: Ferro-Arsenal (Direct TV) (A)

. Domingo:

. A las 17: San Telmo-Nueva Chicago (B); Gimnasia y Esgrima de Jujuy-Brown de Puerto Madryn (A) y Güemes (SGO)-Agropecuario (A).

. A las 18: Racing de Córdoba-Tristán Suarez (A)

. A las 19.30: Chaco For Ever-Deportivo Morón (B)

. A las 20: Alvarado (MdP)-All Boys (A); Colón-Patronato (Interzonal); Atlético Rafaela-Gimnasia y Esgrima (MZA) (B);

. A las 21.45: Quilmes-.Chacarita (TyC Sports) (A)

. Lunes:

. A las 17: San Miguel-San Martin de Tucumán (A)

. Martes:

. A las 21.10: Atlanta-Aldosivi (TyC Sports)

. Postergado: Almirante Brown -Estudiantes de Rio Cuarto (B)

– Posiciones:

Zona A: Chacarita y Agropecuario 7 puntos; San Martin (Tucumán) y San Martin (San Juan) 6; Talleres (RE) y All Boys 5; Quilmes, Arsenal, Alvarado, Brown de Madryn, Estudiantes (BA), Güemes (SdE) y Patronato 4; San Miguel, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Tristán Suárez y Ferro 3; Racing de Córdoba 2; Deportivo Maipú 0.

Zona B: Defensores de Belgrano 9 puntos; Gimnasia y Tiro de Salta, Colón, Atlanta y Mitre (SdE) 7; Aldosivi 6; Temperley y Atlético de Rafaela 4; Nueva Chicago, Defensores Unidos; Estudiantes de Rio Cuarto, Deportivo Morón y Almagro 3; Gimnasia y Esgrima (MZA) y San Telmo 2; Chaco For Ever y Brown de Adrogué 1; Almirante Brown y Deportivo Madryn 0. (Télam)