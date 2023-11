Delía dice presente en triunfo de Udine por la segunda división del básquetbol de Italia

El argentino Marcos Delía tuvo participación hoy en la victoria que su equipo, Apu West Udine, consiguió sobre Orzinuovi, por 82-61, en partido correspondiente a la novena fecha grupo Rojo del torneo de la segunda división (Serie A-2) del básquetbol de Italia.

El pivote bonaerense, de 31 años, arrancó como titular y estuvo en cancha durante 22 minutos.

El exjugador de Boca Juniors y Obras Basket, oriundo de la ciudad de Saladillo, aportó 2 tantos (1-1 en dobles), 5 rebotes, una asistencia y 2 recuperos.

En el último turno de la jornada, Pallacanestro Trieste, con la participación del base cordobés Ariel Filloy (ex Atenas), tenía previsto medirse con UEB Cividale, que tiene en sus filas al escolta bahiense Lucio Redivo (ex Bahía Basket).

En otros adelantos por la zona Roja, Urania Milano le ganó a Luiss Roma, por 102-89; mientras que Trapani superó a Torino por 90-79.

Por esta sección, Moncada Agrigento, con los concursos del ala pivote bahiense Albano Chiarastella (ex Estrella) y del alero rosarino Nicolás Morici, se enfrentaba a Vigevano

(Télam)