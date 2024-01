Demichelis aguarda el diagnóstico de Lanzini para definir la formación del debut en la Copa LPF

El DT de River Plate, Martín Demichelis, espera el diagnóstico del mediocampista Manuel Lanzini para definir la formación titular que el domingo hará su debut en la Copa de la Liga ante Argentinos Juniors, que comenzará a perfilarse mañana cuando el plantel regrese a los entrenamientos tras la pretemporada en Estados Unidos.

Lanzini se hará estudios por la molestia en el isquiotibial derecho que sufrió al final del primer tiempo del amistoso frente a Pachuca en Dallas y se esperan los resultados para saber si fue sólo un golpe o tiene una lesión muscular.

El 10 de River fue titular en los dos partidos amistosos como volante interno junto a Kranevitter, Esequiel Barco e Ignacio Fernández y en caso de no tener el alta médica será reemplazado por Rodrigo Aliendro.

El equipo regresó de la pretemporada en Estados Unidos el domingo al mediodía y mañana por la mañana volverá a los entrenamientos en Ezeiza.

Demichelis tiene toda la semana para ultimar los detalles del equipo que tiene la duda mencionada de Lanzini o Aliendro y que sería el mismo que arrancó jugando ante Pachuca el sábado en Dallas.

Así los 11 probables para enfrentar al "Bicho" serían: Franco Armani, Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Kranevitter, Nacho Fernández, Aliendro o Lanzini y Esequiel Barco; Miguel Borja y Facundo Colidio.

En otro orden, también será examinado el lateral Santiago Simón sobre la luxofractura del primer metacarpiano en su mano derecha, que le impedirá jugar al menos por dos meses.

Durante la pretemporada, además de la lesión de Simón, River también perdió a Gonzalo "Pity" Martínez, quien mañana se va a operar en España de nueva rotura de ligamento cruzado, por eso la dirigencia iniciará esta semana contactos para sumar al menos dos refuerzos.

Los nombres que suenan para negociar son el mediocampista uruguayo del Sub 20 Luciano Rodríguez, que juega en Liverpool, y el volante de Talleres de Córdoba Rodrigo Villagra. También está apuntado el defensor lateral uruguayo de Defensa y Justicia Agustín Sant'Anna.

Fuentes de River aseguraron este mediodía a Télam que existen intenciones de sumar al mediocampista de Talleres y que hubo contactos oficiales, mientras que desde el entorno del jugador advierten que Villagra tiene ganas de seguir el camino de Enzo Díaz, su ex compañero en el plantel cordobés.

Si bien el libro de pases cierra este jueves y hay una semana más para los libres, desde la dirigencia del "Millonario" creen que en estos días se van a cerrar al menos dos incorporaciones para reforzar un plantel que por las bajas y las lesiones quedó diezmado.

Los jugadores que se fueron son en el receso de verano fueron Enzo Pérez, Emanuel Mammana, Matías Suárez, Salomón Rondón y Jonatan Maidana; se lesionaron Milton Casco, Simón y "Pity" Martínez y estarán ausentes Claudio Echeverri y Pablo Solari por la convocatoria para el Preolímpico de Venezuela. (Télam)