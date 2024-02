Demichelis, con dudas en el medio, define el equipo que va a jugar con Talleres en Córdoba

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, definirá el equipo que va a jugar con Talleres el sábado por la Copa de la Liga con las dudas en la zona de volantes, donde puede jugar con doble 5, y en el lateral derecho con la posibilidad que ingrese Sebastián Boselli.

Demichelis tiene por delante 5 partidos en dos semanas, con la final de la Supercopa Argentina en el medio, y debe analizar bien la rotación de jugadores para que no padezcan lesiones musculares por desgaste tal como sucedió en el inicio de la temporada.

Por eso está evaluando mover el equipo en la zona media con el ingreso de Rodrigo Aliendro para colaborar con el volante central que puede ser Rodrigo Villagra o, en su defecto, Nicolás Fonseca para que descanse el ex jugador de Talleres que estuvo ante Boca.

De concretarse esta posibilidad, el equipo pasaría a jugar un 4-2-3-1 o un 4-2-2-2 saliendo el equipo un delantero o un volante de gestación, que podría ser el Diablito Claudio Echeverri, titular en el superclásico.

Además, no se descarta un retoque en el lateral luego de la alternancia entre Andrés Herrera y Agustín Sant’Anna, con el ingreso del uruguayo Boselli para marcar al delantero de la Docta Ramón Sosa tal como sucedió cuando entró para controlar a Jaminton Campaz (de Rosario Central).

Por otra parte, se espera el regreso al primer equipo de Miguel Borja que viene de un desgarro y, si bien no se encuentra al cien por ciento desde lo físico, el entrenador lo considera una pieza clave de cara a la final de la Supercopa del 13 de marzo ante Estudiantes de La Plata y por eso quiere darle rodaje.

De este modo, un posible equipo para el sábado sería con Franco Armani, Boselli o Herrera, Paulo Díaz, Leandro González Pírez y Enzo Díaz: Aliendro y Villagra o Fonseca; Esequiel Barco, Ignacio Fernández y Facundo Colidio; Borja.

Para esta convocatoria, el DT planea sumar a los dos jugadores que aún no se concentraron en el año por lesiones: Manuel Lanzini y Santiago Simón, quienes sufrieron un desgarro y una fractura durante la pretemporada.

Ambos jugadores, que iban a ser titulares en la base del equipo de esta temporada, recién esta semana pudieron entrenarse con normalidad a la par del resto y esta mañana recibieron el alta médica.

La semana pasada, Demichelis había recuperado a Matías Kranevitter -que todavía no sumó minutos en el año porque tuvo un desgarro- y resta Gonzalo Pity Martínez, quien recién estará para volver a fin de año tras la rotura de ligamentos de la rodilla en la pretemporada.

De esta forma, el entrenador suma jugadores para completar el plantel de cara a lo que viene, donde va a estar obligado a tener alternativas en todas las líneas por la gran cantidad de competencia que se le avecina en los meses de marzo y abril.

Demichelis tiene que equilibrar las cargas de minutos de Borja y del resto del plantel en estas dos semanas donde va a jugar el sábado contra Talleres, el miércoles 6 de marzo ante Newell's de local, después visita a Independiente el 9 de marzo, el 13 juega la final contra Estudiantes y el 17 recibe a Gimnasia La Plata.

Por otro lado, luego tendrá que hacer un acondicionamiento en el parate de la fecha FIFA porque durante abril, entre la Libertadores y los posible mano a mano de la Copa de la Liga, el calendario volverá a tener muchos partidos en poco tiempo.

Para esas semanas sin competencia oficial, River va a jugar un amistoso pendiente que tiene ante Independiente Rivadavia de Mendoza el 22 de marzo, suspendido en la anterior ventana de FIFA por cuestiones climáticas.

Con este panorama, el equipo se entrenó por la mañana en el River Camp donde volverá a trabajar mañana antes de volar a Córdoba para jugar por la fecha 8 de la Copa de la Liga en busca de un triunfo que lo saque de la mala racha de tres empates consecutivos que lo corrieron del liderazgo del grupo.

River empató con Atlético Tucumán sin goles, luego cosechó un par de 1-1 con Banfield y Boca de local que le quitaron la primera ubicación, por lo que ahora se encuentra segundo con 13 puntos en una zona donde hay 3 puntos de diferencia entre el líder Argentinos y el 7mo Talleres. (Télam)