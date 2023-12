Demichelis mantiene la incógnita del equipo que jugará ante Belgrano

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, mantiene la incógnita del equipo titular que buscará el pase a la semifinal ante Belgrano el domingo en Córdoba por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Luego de tres partidos sin triunfos, que le impidieron a River ser el primero del grupo, Demichelis no les confirmó a los jugadores si realizará cambios el fin de semana, más allá del regreso tras cumplir la suspensión del capitán Enzo Pérez, que va a reemplazar a Matías Kranevitter.

Las posibilidades de Santiago Simón al lateral derecho, de Rodrigo Aliendro a la zona media y de las incursiones de Pablo Solari o Facundo Colidio a la línea de volantes ofensivos son algunas de las variantes con las que ensayó el DT.

De todos modos, el equipo lo anunciará Demichelis unas horas antes del partido y resta el entrenamiento de mañana antes del viaje para saber si hay más cambios en relación a los que jugaron e igualaron 0-0 ante Instituto.

También se va a sumar a las alternativas desde el banco de suplentes Gonzalo “Pity” Martínez, quien sufrió una distensión muscular en el sóleo derecho hace tres semanas y fue dado de alta para estar en la convocatoria del equipo que viajará a Córdoba mañana.

Entre tanto, un posible equipo para el fin de semana sería con: Franco Armani; Simón, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Milton Casco o Enzo Díaz; Pérez y Nicolás De la Cruz; Solari, Esequiel Barco y Colidio o Aliendro; Salomón Rondón.

Con este panorama, el equipo se entrenó bajo la lluvia en el predio de Ezeiza esta mañana donde Miguel Borja realizó tareas diferenciadas por un desgarro en el aductor derecho que sufrió el último domingo. Para el delantero colombiano se estima un tiempo de recuperación, al menos, de dos semanas.

La vuelta al trabajo será mañana por la tarde en el predio de River Camp y luego del entrenamiento se conocerá la lista de convocados que viajarán a Córdoba para disputar el encuentro frente a Belgrano el domingo a las 18 en el estadio Kempes.

River se enfrentó este año una sola vez contra Belgrano en la segunda fecha de la Liga Profesional y cayó por 2-1 con el equipo de Guillermo Farré, aunque este será un partido eliminatorio por el pase a semifinales de la Copa de la Liga.

El equipo de Demichelis necesita ganar para no quedar en inactividad hasta el 22 o 23 de diciembre cuando tenga que jugar en Santiago del Estero la final del Trofeo de Campeones frente al primero o al segundo de la actual Copa en disputa.

En otro orden, la semana que viene van a sumarse a River los juveniles del Sub 17 que jugaron el Mundial de la categoría: Ian Subriare, Claudio Echeverri, Agustín Ruberto, Ulises Giménez y Franco Mastantuono.

Si bien el único que estaba trabajando en Primera era el "Diablito" Echeverri, el cuerpo técnico está evaluando sumarlos a las últimas semanas de trabajo en virtud de que tienen chances de ser parte de la pretemporada que se realizará en Tampa (Estados Unidos) durante enero.

Por esta razón, ya se están gestionando las visas de los juveniles para que puedan viajar a la pretemporada junto con otros chicos de la reserva, como el zaguero central Daniel Zabala y algún jugador más que definirá el entrenador antes de fin de año.

(Télam)