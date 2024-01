Demichelis, obligado a repetir el equipo

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, está obligado a repetir el equipo que visitará el miércoles próximo a Barracas Central por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional, pese al flojo debut con empate de local frente a Argentinos Juniors (1-1).

La falta de tiempo para la recuperación de los lesionados Milton Casco y Agustín Palavecino, que tienen dolencias menos graves, imposibilita a Demichelis retocar el equipo que no tuvo un buen rendimiento el domingo en el Monumental.

Casco, que está en la etapa final de su recuperación por un síndrome meniscal, y Palavecino, que padece una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho, probablemente estén disponibles para el siguiente partido ante Vélez, el domingo.

Tanto Manuel Lanzini como Matías Kranevitter, afectados por desgarros, estarán fuera de la convocatoria al menos hasta la quinta fecha cuando River visite a Atlético Tucumán, a mediados de febrero.

Hasta esa fecha, el "Millonario" tiene una secuencia de dos partidos por semana porque, además de las fecha de la Copa de la Liga, está programado el debut en la Copa Argentina, el 7 de febrero ante Excursionistas.

River va a llegar a la previa de la fecha ante Boca, programada para 25 de febrero, con 7 partidos en 20 días, ya con algunos lesionados a disposición y con la vuelta de los jugadores convocados al Preolímpico Sudamericano.

De este modo, tanto contra Barracas, como contra Vélez, los once iniciales serían: Franco Armani, Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro, Ignacio Fernández y Esequiel Barco; Facundo Colidio y Miguel Borja.

Al tiempo que la lista de convocados volverá a tener a Ezequiel Centurión, Ramiro Funes Mori y David Martínez más los juveniles Franco Mastantuono, Ian Subiabre, Jonas Luna, Augustín Ruberto, Daniel Zabala y Tobias Leiva.

El equipo se entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza con tareas regenerativas para los que jugaron ante Argentinos y exigencias físicas para el grupo reducido que no fue parte de la formación titular.

La lista de trabajos diferenciados la integraron Lanzini (desgarro), Kranevitter (desgarro), Casco (fue operado de meniscos), Palavecino (sobrecarga muscular) y Santiago Simón (fractura en la mano).

Mañana por la tarde, los mismos que se concentraron para jugar contra Argentinos van a repetir la convocatoria en el Más Monumental para jugar el miércoles a las 21.30 en la cancha de Lanús frente a Barracas Central. (Télam)