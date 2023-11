Demichelis pudo hacer una práctica de fútbol con varios titulares

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, realizó una práctica de fútbol contra la división reserva con varios de los titulares que no jugaron frente a Colo Colo tras la suspensión del amistoso ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Entre los jugadores que estuvieron presentes en el ensayo -que se llevó a cabo esta mañana en el River Camp- se anotaron Milton Casco, Leandro González Pírez, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Esequiel Barco, Miguel Borja y Manuel Lanzini.

River, que regresó anoche desde Mendoza tras la suspensión del amistoso, tendrá el fin de semana libre para encarar los días posteriores de trabajo pensando en el partido ante Instituto del domingo 26 de noviembre, en cancha de Independiente, por el cierre de la fase regular de la Copa de la Liga.

Para este encuentro que River necesita ganar para asegurarse el primer lugar y el pase a cuartos, Demichelis no podrá contar con Enzo Pérez, que fue expulsado, ni con Gonzalo Pity Martínez, quien sufrió una distensión muscular en el sóleo de la pierna derecha.

Por otra parte, deberá evaluar entre jueves y viernes el estado de los jugadores convocados a la fecha FIFA: Franco Armani, Paulo Díaz, Salomón Rondón y Nicolás De la Cruz; y los que viajaron a Japón con el Sub 21, Pablo Solari y Santiago Simón.

River va a tener que preparar el equipo para los mano a mano de la Copa de la Liga si es que avanza a las series definitorias que se jugarán el mes que viene y para la final del Trofeo de Campeones que se va a jugar en Santiago del Estero entre el 22 y 23 de diciembre.

El equipo de Demichelis viene de dos derrotas consecutivas, ante Huracán y Rosario Central, que le impidieron conseguir el pase a cuartos a pesar de ser el primero del grupo y por eso al menos necesita empatar para que la clasificación no dependa de otros resultados.

Por otra parte, en relación al partido ante Instituto que se jugará en el Libertadores de América por los recitales en el Más Monumental, los abonados van a poder reservar sus lugares desde hoy hasta el lunes próximo, según informó el club. Así, los casi 48 mil socios que tienen abonos anuales podrán estar presentes.

Cuando se cierre este proceso de reserva, el club informará si salen a la venta o si hay chances que el resto de los socios que forman parte de la comunidad Somos River y los socios plenos puedan adquirir alguna localidad para el partido que se jugará el domingo a las 18 horas.

(Télam)