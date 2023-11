Demichelis recuperó a Solari y Simón, que volvieron de Japón

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, recuperó a Santiago Simón y a Pablo Solari, mientras se toma su tiempo para definir el equipo que jugará el domingo frente a Instituto en la cancha de Independiente por la Copa de la Liga.

Tanto Solari como Simón se sumaron esta mañana a los entrenamientos luego de la gira por Japón que realizaron junto al seleccionado Sub 23 y mañana por la tarde el entrenador decidirá si los incluye en la lista de concentrados al igual que los demás convocados.

Asimismo, Nicolás de la Cruz (Uruguay), Paulo Díaz (Chile) y Salomón Rondón (Venezuela) intensificaron las tareas de recuperación tras sus participaciones en la doble fecha de Eliminatorias, pero aún restan 24 horas de descanso para que Demichelis decida si los tendrá en cuenta.

Franco Armani, que también participó de las Eliminatorias (como suplente de Emiliano Martínez), no tendrá inconvenientes en jugar e incluso ya participó de una práctica de fútbol pues no sumó minutos en los dos partidos de la Selección Argentina ante Uruguay y Brasil.

De la Cruz, Dìaz y Rondón, en cambio, jugaron y sumaron una buena cantidad de minutos para sus seleccionados, lo que obliga al entrenador a manejar la posibilidad de darles un descanso y reservarlos para los posibles cruces de cuartos que se van a disputar en diciembre.

Por otra parte, el entrenador no podrá contar ni con Gonzalo Pity Martínez, quien sufrió la semana pasada una distensión muscular en el sóleo izquierdo, ni con Enzo Pérez, que debe purgar una fecha de suspensión.

Así, las alternativas con las que viene ensayando el entrenador son Andrés Herrera, Ramiro Funes Mori, Matias Kranevitter, Agustín Palavecino, Rodrigo Aliendro y Miguel Borja, quienes volvieron a ser parte de los trabajos tácticos de esta mañana.

De este modo, un posible equipo sin los convocados sería con: Armani; Herrera, Leandro González Pírez, Funes Mori y Milton Casco; Palavecino o Kranevitter y Rodrigo Aliendro: Ignacio Fernández, Esequiel Barco y Manuel Lanzini; Borja.

El equipo volverá a trabajar mañana por la mañana en Ezeiza y, luego, concentrará en un hotel ya que en el Más Monumental se están llevando a cabo recitales que obligaron a River a trasladar su localía a Avellaneda, tal como sucedió en el 2021.

El equipo que conducía en ese momento Marcelo Gallardo hizo las veces de local en el Libertadores de América durante 11 partidos, entre Copa Libertadores y Copa Maradona, mientras se llevaron a cabo las obras en el campo de juego del estadio de River.

River jugó y ganó los partidos de fase de grupo de la Copa Libertadores de ese año ante San Pablo (2-1), Liga de Quito (3-0) y Paranaense (1-0), superó a Nacional de Montevideo (2-0) en octavos y cayó ante Palmeiras (3-0).

Mientras que por la Copa Maradona tuvo un rendimiento irregular con triunfos ante Arsenal (2-1), Godoy Cruz (3-1) y Rosario Central (2-1) y derrotas ante Banfield (3-1) e Independiente (2-0), que hizo de visitante en su propia cancha.

El domingo, desde las 18.00, se jugará el partido número 12 de local en ese estadio y será el último ya que lo que resta jugarse será en canchas neutrales del interior, incluyendo la final del trofeo de Campeones en Santiago del Estero el 22 o 23 de diciembre.

River, que marcha primero en el grupo con 23 unidades (al igual que Huracán e Independiente), viene de dos derrotas consecutivas ante Huracán y Rosario Central, necesita al menos un empate para asegurarse la clasificación y un triunfo para conseguirlo como primero de la zona.

Enfrente estará Instituto, que en la última fecha igualó 0-0 contra Barracas y suma 19 puntos, por los que tiene chances de ubicarse entre los 8 mejores si logra una victoria que complique al equipo de Martín Demichelis.

(Télam)