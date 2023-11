Demichelis tiene duda en los laterales para jugar ante Central

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, tiene dudas con los laterales titulares que van a jugar ante Rosario Central el sábado en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), debido a los rendimientos irregulares de Milton Casco y Santiago Simón.

Si bien tanto Casco como Simón son los que más minutos jugaron en el torneo, no lograron afirmarse en la titularidad y por eso suenan Enzo Díaz y Andrés Herrera para reemplazarlos, tal como sucedió en varios partidos del torneo.

En el lateral derecho, el primer partido de la Copa de la Liga lo jugó Casco, y luego tiene ocho partidos Simón y tres presencias Herrera, mientras que por la izquierda se repartieron partidos en partes iguales Casco y Enzo Díaz.

Esta situación no sólo se dio en la segunda parte del año, ya que durante el primer semestre Demichelis utilizó jugadores diferentes en el lateral izquierdo como Enzo Díaz, Elías Gómez, Casco y hasta Herrera y en la derecha jugaron Casco, Herrera y Robert Rojas.

En cuanto al resto del equipo, se espera el regreso de Nicolás de la Cruz a la zona media en lugar de Rodrigo Aliendro, que sería el único cambio seguro del equipo que viaja a Rosario para enfrentar al "Canalla" en busca de la clasificación.

De este modo, el posible equipo sería con: Franco Armani; Herrera o Simón, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Casco o Enzo Díaz; Enzo Pérez y De la Cruz; Manuel Lanzini, Ignacio Fernández y Esequiel Barco; Salomón Rondón.

De todos modos, el equipo se va a conocer recién el sábado -algunas horas antes del partido- y el entrenador lo va a ensayar entre mañana y pasado antes que se anuncie la lista de concentrados para jugar ante Central.

Con este panorama, el plantel "millonario" volvió al trabajo esta mañana en el predio de Ezeiza por segundo día consecutivo con tareas físicas y técnicas-tácticas y sin jugadores en el parte médico por lesiones.

Luego del partido del sábado, el equipo tendrá un par de días de descanso para encarar la semana que viene un viaje a Chile y a Mendoza, donde jugará amistosos el miércoles 15 ante Colo-Colo y el viernes 17 ante Independiente Rivadavia.

Por el parate de la doble fecha de Eliminatorias, el encuentro que cierra la fase inicial de la Copa ante Instituto se jugará entre el 25 o 26 de noviembre en Santiago del Estero porque el club resignó la localía por los recitales.

En referencia al partido ante Central, River puede asegurarse el pase a cuartos con una victoria y en caso de que no haya triunfos de Huracán e Independiente, también podría quedarse con el primer puesto del grupo.

Los cruces de cuartos, semifinal y final de la Copa de la Liga se van a jugar en diciembre y River, además, tiene que jugar el Trofeo de Campeones -el 23 de diciembre- ante el ganador del actual campeonato por haber ganado la Liga Profesional.

