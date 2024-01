Demichelis trabajó fuerte con los chicos que pueden debutar el domingo

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, trabajó fuerte con los juveniles Franco Mastantuono, Ian Subiabre y Agustin Ruberto, quienes pueden debutar el domingo en el inicio de la Copa de la Liga ante Argentinos Juniors.

A causa de las lesiones y las ausencias por el Preolímpico Sub 23, Demichelis cerró la semana de entrenamientos siguiendo de cerca a los chicos de inferiores que irán al banco de suplentes con mucha chances de ingresar en el segundo tiempo.

Mastantuono, una de las sorpresas de la pretemporada jugando ante Monterrey y Pachuca, tiene sólo 16 años y podría ser el recambio de Esequiel Barco, que está jugando de enganche detrás de los delanteros.

El juvenil zurdo, que recién el año pasado subió a reserva desde la séptima división y sorprendió en el Mundial Sub 17, podría entrar en la historia de River por ser -junto a Daniel Keko Villalva- de los más jóvenes en debutar en la Primera.

Con una cláusula de salida de 30 millones de dólares y contrato firmado hasta el 2025, Mastantuono sorprendió al entrenador durante la pretemporada por su capacidad física a pesar de la edad y por la inteligencia para moverse en los entrenamientos que lo llevaron a jugar 27 minutos contra Monterrey y 19 ante Pachuca.

El delantero Ruberto, de 18 años y goleador del Mundial Sub 17 en Indonesia, puede ser la alternativa de Miguel Borja, tal como sucedió en los 90 minutos del amistoso frente a Monterrey -cuando el colombiano no pudo jugar por estar lesionado- y en los 3 minutos ante Pachuca.

Ruberto subió a trabajar con la Primera cuando regresó del Mundial Sub 17 a fines del año pasado y viajó a Córdoba para jugar frente a Central en la Copa de la Liga pasada pero quedó fuera del banco de suplentes.

Por su parte, ante los sondeos que se generaron luego de la gran actuación en el Mundial de su categoría, la dirigencia le renovó contrato a inicios de este año hasta diciembre del 2027 con una cláusula de salida de 30 millones de dólares.

Por último, Subiabre, otra de las revelaciones del Sub 17 en noviembre del 2023, podría ser alternativa de enganche, de volante interior o de segunda punta por afuera en lugar de Facundo Colidio o Ignacio Fernández.

Durante la pretemporada jugó sólo un partido, en el primero, cuando sumó una decena de minutos frente a Monterrey por Barco. En el segundo ante Pachuca no salió del banco de suplentes.

Subiabre, que tiene 17 años y hace dos temporadas llegó desde la CAI de Comodoro Rivadavia, renovó su contrato con River hasta el 31 de diciembre de 2026 con cláusula de salida de 25 millones de dólares.

Los otros chicos que trabajan con el plantel son Daniel Zabala que es defensor pero en esa zona el equipo tiene a David Martínez y Ramiro Funes Mori como alternativas y el volante Tobías Leiva, que sufrió un golpe en la rodilla ante Pachuca.

Con este panorama, el equipo se entrenó por la mañana en el predio de Ezeiza con el equipo que está casi confirmado con el ingreso de Rodrigo Aliendro por Manuel Lanzini, desgarrado, en relación al equipo que arrancó jugando con Pachuca.

Así, frente a Argentinos, los 11 serían: Franco Armani, Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz;Matías Kranevitter, Ignacio Fernández, Aliendro y Esequiel Barco; Facundo Colidio y Miguel Borja.

Además, para completar el banco se suman los arqueros Ezequiel Centurión y Santiago Beltrán, los defensores Funes Mori y David Martínez y los volantes Agustín Palavecino junto al uruguayo Nicolás Fonseca.

De todos modos, la lista de los que van a quedar concentrados mañana por la tarde en el Más Monumental se conocerá luego del último entrenamiento, en el que el entrenador realizará los trabajos finales de cara al debut en la Copa de la Liga.

Los jugadores llevaron a cabo una rutina táctica con pelota hoy por la mañana. Siguieron con tareas diferenciadas los lesionados Santiago Simón (con una fractura en la mano), Lanzini por su desgarro y Milton Casco en la etapa final de su recuperación por la operación de meniscos.

El equipo regresa al trabajo mañana de cara al partido del domingo pero con la mente puesta en la seguidilla de fechas que incluyen la del miércoles que viene ante Barracas Central de visita y la del domingo siguiente cuando reciba a Vélez. (Télam)