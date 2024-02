Demichelis ya tiene a Sant´Anna y Villagra se suma mañana

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, ya tiene a Agustín Sant´Anna en el plantel y se espera que Rodrigo Villagra se sume mañana al trabajo del equipo de cara al partido frente a Vélez en el Más Monumental el domingo, por la tercera fecha de la Copa de la Liga, indicaron fuentes del club.

El lateral uruguayo fue presentado oficialmente ante sus nuevos compañeros en el comienzo del entrenamiento para luego realizar trabajos físicos a la par del resto y algunas rutinas con pelota en espacios reducidos.

Por su parte, el volante central Villagra no llegó, cuando se lo esperaba hoy al final del entrenamiento, por temas de papeles con su pase y porque tuvo que completar la parte clínica de la revisión médica que había iniciado ayer por la tarde.

La idea de la dirigencia es que los dos refuerzos firmen esta tarde sus contratos y sean presentados en las redes sociales para que el entrenador decida mañana si los incluye en la lista de convocados ante las bajas por lesión que tiene el plantel.

River le compró el 70 por ciento de los derechos económicos de Sant´Anna a Defensa y Justicia en 3 millones de dólares y el cien por ciento de Villagra a Talleres en una operación de 8 millones de dólares más un porcentaje del pase de Federico Girotti.

Con la llegada de ambos jugadores, River se retiró del mercado luego de no poder cerrar la contratación de Luciano Rodríguez, el delantero de Liverpool por el que ofertaron 12 millones de dólares, que se quedará jugando en su equipo.

River se entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza de cara al partido como local frente a Vélez para el que quedarán concentrados este sábado tras los trabajos planificados para la tarde en el predio.

En cuanto al equipo y en especial a la lista de concentrados, Demichelis la definirá mañana cuando analicen la evolución de los lesionados que tienen chances de volver a ser tenidos en cuenta, Agustín Palavecino y Facundo Colidio.

El volante sufrió una lesión muscular antes del partido frente a Argentinos pero viene teniendo una buena evolución y será parte de la convocatoria tal como lo dijo el entrenador tras la victoria del miércoles ante Barracas Central.

Mientras que el delantero va a ser probado mañana tras sufrir una fatiga muscular el lunes pasado. Aunque Colidio estuvo en la lista de convocados ante e Guapo, no pudo integrar el banco de suplentes y su lugar en el equipo lo ocupó el juvenil Franco Mastantuono.

Las lesiones que sufrió el equipo de Demichelis en este último tiempo obligaron a que el miércoles ante Barracas se presentaran en la lista sólo 8 suplentes con la inclusión de un juvenil Jonás Luna que ni siquiera hizo la pretemporada.

Demichelis apuesta a recuperar a los lesionados Matías Kranevitter, Milton Casco y Manuel Lanzini la semana que viene, y que estén disponibles para sumar minutos en algunos de los partidos previos al Superclásico del 25 de febrero.

River juega el domingo ante Vélez y en la seguidilla de partidos tiene a Excursionistas por Copa Argentina el miércoles 7, luego visita a Riestra el domingo 11, el miércoles 14 viaja para jugar con Atlético Tucumán y el domingo 18 recibe a Banfield.

En cuanto a los que están jugando el Preolímpìco, hoy tiene la última fecha Uruguay y se espera el regreso el fin de semana de Sebastián Boselli, mientras que Pablo Solari y el Diablito Claudio Echeverri estarían de regreso el 12 de febrero. (Télam)