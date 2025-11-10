Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del torneo nacional de clubes campeones que tiene lugar en la ciudad de Comodoro Rivadavia, el Club Deportivo Cachito de 28 de Noviembre inicia su periplo en el torneo enfrentando a los tucumanos.

Precisamente los santacruceños jugarán contra Gymnas de Tucumán quien será su primer rival, done luego el conjunto santacruceño deberá enfrentar a Telecentro de Tacuari Misiones, y a San Martín de Formosa, equipos totalmente desconocidos para los sureños.

El planteo viajó por tierra confiado y bien entrenado para este compromiso para jugar en la división de Honor de la Confederación Argentina de Futsal, siendo dirigidos por el técnico Carlos Navea y esperando hacer un muy buen papel, con un equipo que está integrado por Miguel Medel, Mateo Sanhueza, Ramiro Bortule, Darian Palacios, José Duarte, Johan Cerezo, Nahuel James, Samir Campos, Jonathan Acosta, Darío Romero, Federico Fernajec, Federico Galian y Damián Romero.

Con esta estructura los santacruceños encaran la posibilidad del torneo nacional luego de su consagración provincial, habiendo logrado en derecho de representar a la provincia en tamaño torneo.