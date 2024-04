Descubre cuáles son los deportes que mueven más apuestas en México Entre los campeonatos favoritos para hacer pronósticos podemos encontrar desde competiciones futbolísticas hasta torneos de artes marciales mixtas.

Desde que en 2014 se sentaron las bases normativas de la industria del juego las apuestas deportivas online han experimentado una gran eclosión en nuestro país.

Además, esa tendencia se ha acentuado todavía más en los últimos tiempos, hasta llegar en 2023 a un crecimiento del sectordel 70%. Esto se explica por el auge de los pronósticos en línea, gracias a plataformas que permiten realizar apuestas en infinidad de deportes y mercados, incluyendo los de ‘en vivo’ mientras se disputan los propios eventos.

Entre los deportes favoritos a la hora de apostar tendríamos:

1-Fútbol

La devoción por el deporte del balón no se limita a los campeonatos mexicanos como la Liga MX, ya que también se siguen con fervor la Liga española y la Premier League inglesa, entre las más destacadas. ´

Además, también se realizan una gran cantidad de pronósticos para la Champions League europea, por la importancia de los clubs que la disputan, los más poderosos del mundo, y la gran cantidad de estrellas que alista. Cabe destacar que dos jugadores mexicanos han tenido el honor de conquistarla a lo largo de su carrera deportiva: Rafa Márquez y Jonathan Dos Santos. El primero además en sendas ocasiones con el Barça (club del que actualmente es DT del equipo filial), en 2006 y 2009, siendo pieza clave para su consecución. Mientras que la participación del menor de los Dos Santos fue mucho más testimonial, ya que solo disputó un partido de clasificación en la fase de grupos en la edición de 2011, lo que no es óbice para que pueda contar en su palmarés con este título tan codiciado.

También, como sabemos, la selección nacional mexicana es seguida con pasión y mueve un altísimo volumen de apuestas, especialmente en grandes citas internacionales como puede ser la Copa América que se jugará en junio en Estados Unidos, con la participación de nuevo de equipos de la Concacaf. Esta va a ser una magnífica oportunidad para que la Tri se desquite de la decepción del Mundial de Qatar, donde quedó eliminada en la fase de grupos tras una actuación de poco lustre.

En las apuestas de fútbol muchos son los mercados populares que condensan un gran número de apuestas: ganador de torneo, ganador de partido, resultado al descanso e incluso también se realizan muchos pronósticos de hándicap, cuando el nivel de los contendientes es muy desigual, y se trata de vaticinar la diferencia de goles que habrá.

Asimismo, las apuestas en vivo cada vez prenden más en los aficionados, al hacerse a tiempo real mientras que se juegan los partidos, con lo que añaden un apreciable plus de emoción.

2-Boxeo

México es una superpotencia histórica en lo que se refiere a púgiles. Esa tradición la representa en la actualidad de forma magnífica Saúl ‘Canelo’ Álvarez, que totaliza hasta cuatro campeonatos mundiales en diferentes divisiones, en la estela de grandes campeones en la memoria actual de los mexicanos como Julio César Chávez o el estadounidense de origen mexicano Óscar de la Hoya.

Las apuestas deportivas que se suelen hacer en boxeo son el de vencedor del duelo, el número de asaltos que habrá, si se producirá KO o habrá victoria a los puntos…. Además, están experimentando igualmente un gran auge los mercados en vivo mientras se disputa la pelea.

Cabe destacar también que otra disciplina de lucha como las Artes Marciales Mixtas, MMA, está conquistando a muchos apostadores mexicanos, particularmente en los duelos de la UFC que son seguidos con un fervor creciente, sobre todo por una audiencia joven.

3- Béisbol

También mueve muchas apuestas el béisbol, con el foco puesto en la Major League Baseball (MLB) estadounidense, donde militan beisbolistas mexicanos como Randy Arozarena o Isaac Paredes, piezas claves en Tampa Bay Rays, con una aportación decisiva en los 99 juegos conquistados por la franquicia la temporada pasada.

Los pronósticos más comunes en béisbol son los mercados de ganador de juego, y ya cuando vienen las Series Mundiales por vaticinar qué equipo conquistará el campeonato de la MLB.

4- Fútbol americano

La NFL de fútbol americano es muy popular en México, que además históricamente ha aportado una buena nómina de jugadores destacados, como Efrén Herrera (Dallas Cowboys, Seattle Seahawks y Buffalo Bills), Sergio Albert (St. Louis Cardinals), José Rafael Septién (Los Angeles Rams y Dallas Cowboys) o Frank Corral (Los Angeles Rams).

En la actualidad, el jugador más destacado es el gigante Alfredo Gutiérrez, que juega en los 49ers de San Francisco, con los que llegó a la final de la Super Bowl que los de la bahía perdieron contra Kansas City Chiefs. Este evento supone la gran cita deportiva del año en los Estados Unidos, como lo acredita la ingente cantidad de apuestas que se hacen para el partido.

Si los pronósticos deportivos son el mejor termómetro para medir la pasión que despierta un deporte, podemos tener claros cuáles serían los favoritos de los mexicanos.