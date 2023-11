Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Sería fantástico que (Lionel) Messi pudiera estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Significaría una oportunidad de escribir la historia otra vez”, auguró Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, al visitar la Argentina en las vísperas del centenario del Comité Olímpico local.

“No quiero interferir en las decisiones del entrenador (Javier Mascherano), pero sería una chance fantástica para Messi. Si juega, Argentina tendrá más posibilidades de ganar la medalla dorada. También sería fantástico para el fútbol y los Juegos Olímpicos. Vamos a cruzar los dedos”, agregó.

Por otra parte, Bach se refirió a la posibilidad de que la Argentina puede ser sede de la cita deportiva. “Deseo que Buenos Aires pueda ser sede de un Juego Olímpico de mayores en el futuro. Lo tiene todo. Contar ya con la infraestructura, hace que su organización sea más sustentable. Hay motivos de sobra para mirar con plena confianza el futuro del deporte en Argentina”, indicó.

En ese sentido, subrayó que “los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018 fueron pioneros en varios temas como el deporte urbano, la paridad de género y la organización de una espectacular ceremonia de apertura en el centro de la ciudad”.

Por otra parte, Bach se refirió a la paridad de género al recordar que “hace más de diez años que trabajamos por la paridad de género. Ese es un compromiso muy grande de nuestra gestión, que significó cambiar la constitución del Consejo del COI, hoy compuesto por mujeres en un 40 por ciento”.

“Para los próximos Juegos, -continuó- hemos repensado algunas pruebas del programa, se han reemplazado pruebas masculinas por mixtas y se ha buscado que las competencias de mujeres también ocupen el prime time, que era algo que antes no ocurría. Seguiremos trabajando para que la paridad de género se refleje en todas las acciones”.

Además, el presidente de COI advirtió sobre la importancia de mantener distancia de la política. “Los políticos deben respetar nuestra neutralidad política, la autonomía. Porque si ellos no lo respetan, entonces el mundo del deporte se va a colapsar. Si los políticos no aceptan que el deporte establece sus reglas autónomas, no se puede tener una competición. Deben aceptar que los 100 metros son 100 metros. Y que la penalidad es la penalidad. Y que las organizaciones de deporte tienen que decidir en términos de deporte quién puede participar, en qué competición, quién es elegido para qué competición. Esto no puede ser una decisión política. Porque si esto se convierte en una decisión política, entonces vamos a caer en todas estas divisiones y confrontaciones que tenemos ahora en nuestro mundo y que todos sufrimos”.

Para finalizar, agregó: “Solo esta neutralidad política nos permite que los atletas de todo el mundo se unan y que sea un símbolo del diálogo y de la paz y que no contribuya a las divisiones y confrontaciones que ya existen en nuestro mundo. Somos el contra modelo de estas confrontaciones y divisiones”.