Desde la esquina, Independiente Rivadavia le ganó a Huracán en Mendoza

Independiente Rivadavia de Mendoza, con dos tiros de esquina, cada uno de diferente banda, le ganó esta noche a Huracán 2 a 0 por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional en su estadio Bautista Gargantini, que vibró con el primer triunfo de local desde su ascenso a primera.

Los goles de la “Lepra" mendocina los marcaron el paraguayo Alex Arce, a los 7 minutos, y Bruno Bianchi, a los 24, ambos en el complemento del partido.

Desde el inicio del encuentro, el “Globo” fue ampliamente ante un Independiente Rivadavia, que aún está en el proceso de adaptación a la máxima división tras lograr su promoción la temporada pasada.

El equipo de Facundo Sava generó incontables chances claras de gol y desperdició oportunidades concretas que le podrían haber dado la ventaja en el marcador. Sin embargo, la falta de puntería y las buenas intervenciones del arquero Gonzalo Marinelli -un exhombre de la casa- se lo impidieron.

El delantero Leandro Garate tuvo tres posibilidades frente al arco del ex Tigre, que fue una de las figuras de la noche por mantener su arco en cero.

El equipo de Rodolfo De Paoli tomó más protagonismo en el final del primer tiempo y género algunas aproximaciones que no logró concretar.

Ya en el complemento, la “Lepra", en una de los primeros acercamientos al área del “Globo”, sacó ventaja en un córner ejecutado desde la derecha de su ataque. El ingresado Rufino Lucero desvió la pelota en el primer palo, desacomodó las marcas y el paraguayo Alex Arce mostró toda su efectividad.

Arce, goleador del equipo mendocino en el ascenso, ya lleva 28 goles en 35 partidos entre Primera Nacional y Primera División.

Al encontrarse abajo en el marcador, el equipo de Facundo Sava se lo notó aturdido en el inicio del complemento y el conjunto de De Paoli, con la ventaja, empezó a ir de menos a más.

A los 24 y con la misma fórmula que el primer gol, Independiente sentenció el juego. Otra vez de córner, pero esta vez desde el lado izquierdo y ejecutado por Matías Reali. Bruno Bianchi se elevó en el área del “Globo” y con un certero cabezazo puso el 2 a 0.

Sava realizó algunas modificaciones para ir en busca del descuento, pero no fueron suficientes y terminó lamentando las chances desperdiciadas a lo largo de todo el primer tiempo.

En la vuelta a Primera División, Independiente Rivadavia lleva seis puntos y es líder del Grupo A junto Talleres, Gimnasia (La Plata) e Independiente.

En la próxima fecha, visitará a Rosario Central en San Nicolás, el jueves a las 19,30; mientras que Huracán recibirá al Independiente de Carlos Tevez, ese mismo días desde las 21:15.

= Síntesis =

Independiente Rivadavia (Mendoza): Gonzalo Marinelli; Francisco Petrasso, Bruno Bianchi, Mauro Maidana y Emmanuel Más; Gastón Gil Romero; Luciano Abecasis, Antonio Napolitano, Juan Vázquez y Matías Reali; y Alex Arce. DT: Rodolfo De Paoli.

Huracán: Hernán Galindez; Hernán De La Fuente, Fernando Tobio, Fabio Pereyra y Guillermo Benítez; Franco Alfonso, William Alarcón, Rodrigo Echeverría y Héctor Fértoli; Leandro Garate e Ignacio Pussetto. DT: Facundo Saca.

Goles en el segundo tiempo: 7m. Arce (IR) y 24m. Bianchi (IR).

Cambios en el segundo tiempo, al comenzar, Rufino Lucero por Antonio Napolitano (IR); 23m. Tobías Ostchega por Juan Manuel Vázquez (IR) y Mauricio Asenjo por Alex Arce (IR); 24m. Matias Gomez por Héctor Fértoli (H); 30m. Rodrigo Cabral por Franco Alfonso (H); 37m. Victorio Ramis por Matias Reali (IR); 42m. Francisco Ramírez por Ignacio Pussetto (H) y Agostino Spina por Hernán De La Fuente (H); y 45 +2m. Mateo Ortale por Francisco Petrasso (IR).

Amonestados: Alfonso y Benítez (H)

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Mauro Vigliano.

Estadio: Bautista Garganti. (Télam)