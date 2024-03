Diego cumplió su sueño que tanto anhelaba. Sus padres, Roberto y Patricia fueron de gran ayuda para que el joven lateral llegue a esta institución. Tras tómbolas y rifas, pudieron juntar unos pesos y empacaron las valijas llenas de esperanzas.

Diego tuvo un paso por el Atlético Boxing Club de nuestra ciudad, tras no ser tenido en cuenta se marchó hacía la Liga de los Barrios, más precisamente a Atlanta Río Gallegos, allí jugó con su padre Roberto Bórquez. Un jugador que supo ganar torneos de Primera división con Deportivo Junín. Y ya en 2023 tuvo unas pruebas en el club rosarino, donde quedó y jugó gran parte del 2023.

Diego Bórquez habló con La Opinión Austral y dialogó un poco de todo.

“Las prácticas están buenas, sobre todo sabiendo que es un club de la segunda división de nuestro fútbol argentino, son duros los entrenamientos pero si bien la clave está en no aflojar en ningún momento, siempre dando más y más para aprender y sobre todo ganarme un lugar en el plantel de B Nacional”, dijo.

“Mis metas dentro de este hermoso deporte es poder llegar a ser profesional algún día, dar lo mejor de mí siempre y poder vivir de esto que es lo que muchos pibes sueñan“, aseguró.

“La familia es un tema muy delicado para mí, pero no de la mala manera , sino de que me siento orgulloso de la familia que me tocó. Por último déjame mandarle un saludo enorme a mis primos Brian y Dylan que están haciendo lo posible, todos los días entrenando doble turno para poder ser profesional , siguen el mismo camino que yo y me enorgullece”, cerró Diego.