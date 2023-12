Diego Martinez y Bianchi, los nombres de Riquelme para el proyecto futbolístico de Boca

El entrenador Diego Martínez, desvinculado hoy de la dirección técnica de Huracán, y Carlos Bianchi, el técnico más ganador de la historia de Boca, son los nombres que rondan el pensamiento del vicepresidente segundo del club, Juan Román Riquelme, para conducir el proyecto futbolístico de la próxima temporada.

Con la cuestión electoral todavía por resolverse, Riquelme está dispuesto a tomar una decisión la próxima semana si es que la justicia no fija fecha de comicios para este año, lo que demoraría la elección hasta marzo o abril de 2024.

Con ese escenario, Boca anunciará un nuevo entrenador y probablemente también la incorporación de una figura importante para que colabore con el Consejo de Fútbol y el nuevo entrenador.

Martínez, con buenos antecedentes en Tigre y el "Globo", siempre fue del gusto de Román y este jueves blanqueó una propuesta de Boca, luego de presentar su renuncia en una reunión con los principales dirigentes del club de Parque de los Patricios.

Su vínculo con Huracán se extendía hasta mediados de 2024, pero el DT le anunció al manager Daniel Vega que no seguirá en el club para poder así tener libertad en la gestión de su futuro.

Martínez, de 45 años, llegó a Huracán con el equipo seriamente comprometido con el descenso, lo salvó en la máxima categoría y alcanzó un rendimiento colectivo que le permitió al "Globo" clasificarse primero de la Zona A en la Copa de la Liga, aunque luego su equipo quedó eliminado ante Platense por penales en cuartos de final.

Su campaña en Parque de los Patricios fue de 23 partidos con un balance de 12 victorias, tres empates y ocho derrotas, lo que arroja una efectividad del 56,52 por ciento de los puntos.

Al momento de asumir el cargo en Huracán, en julio pasado, Martínez le planteó a la dirigencia de Huracán la intención de disponer la oportunidad de salir en caso que le apareciera una oferta laboral superadora en su carrera, algo que se concreta con un primer sondeo de Boca, que busca DT tras el alejamiento de Jorge Almirón.

Martínez le reconoció al presidente David Garzón y a Vega que recibió llamados de Boca esta semana por lo que prefería estar libre para negociar y concretar su desembarco al "Xeneize".

Racing Club también estaría interesado en el DT para el cargo que tiene vacante desde la salida de Fernando Gago y la confirmación del alejamiento del interino Sebastián Grazzini.

En paralelo a la situación del nuevo DT, Riquelme mantiene la intención de presentarle una oferta en los próximos días al "Virrey" Carlos Bianchi, un viejo sueño, para que se acerque a colaborar en la gestión de fútbol.

Fuentes cercanas al exDT, que hoy tiene 74 años, reconocieron que la propuesta de Boca existe y que hubo contactos informales. Bianchi no tuvo contacto con Riquelme en casi durante dos años pero volvió a relacionarse cuando fue la despedida del ídolo, el 26 de junio pasado, y en las últimas semanas se llamaron varias veces.

En una nota reciente con el canal de Boca, en medio de la disputa por la elecciones del club, Riquelme contó: "Me llamó y me dijo 'te quiero, te felicito y nadie tiene derecho a quitarle el voto al socio'. Hablamos seguido".

Bianchi se desvinculó de Boca el 28 de agosto del 2014 tras cumplir su tercer ciclo en el club, en el que no pudo repetir los éxitos de las dos etapas anteriores (2 títulos intercontinentales, 3 copas Libertadores y 4 títulos nacionales). (Télam)