"Diego Martínez está enfocado en Huracán", aseguró el presidente Garzón

El presidente de Huracán, David Garzón, aseguró hoy que, pese a los rumores de un posible futuro en Boca Juniors, el entrenador Diego Martínez "está enfocado" en el equipo que disputará los cuartos de final de la Copa de la Liga.

"Diego tiene contrato con Huracán hasta junio de 2024. Estamos planificando la pretemporada y una gira de partidos. Está enfocado acá y lo vamos a tratar de encadenar", manifestó Garzón, en tono de broma, durante una nota con D Sports Radio.

El presidente del "Globo" agregó que Martínez no le "permite hablar de otra cosa" y reveló que el cuerpo técnico no recibió ningún ofrecimiento de otro club.

"No tiene cláusula de salida. Está muy cómodo en Huracán. A mí me dijo que el día que lo llame alguien, yo iba a ser el primero enterarme", garantizó.

Luego de asegurar la permanencia, Huracán venció a Atlético Tucumán (2-0) y clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga como el primero de la zona A y el equipo con más puntos de los 28 competidores.

"A Diego le encantó la idea de venir a Huracán pese a la situación jodida en la que estábamos. Él me dijo que si le traíamos lo que necesitaba íbamos a pelear el campeonato y acá estamos. Ojalá podamos seguir ganando", deseó.

El "Globo" espera por la definición de la Zona B para conocer a su rival pero Garzón adelantó que todos los partidos se jugarán en distintas provincias del país.

"La idea es que se juegue todo en el interior. Eso es lo que se habló antes del inicio del torneo", confirmó.

Sobre el cierre, el directivo defendió el formato actual del fútbol argentino.

"Es muy atractivo. Lo podemos discutir, pero soy un convencido ¿Quién nos garantiza que con 20 equipos será mas competitivo?", planteó. (Télam)