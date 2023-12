Diez clubes de la Asociación Santafesina de Básquetbol piden apartar al presidente por causa penal

Diez clubes afiliados a la Asociación Santafesina de Básquetbol (ASB) pidieron hoy el apartamiento del titular de la entidad, César Chemez, hasta tanto se resuelva una causa penal que lo involucra por el presunto robo de una billetera durante un encuentro en el club Rivadavia Juniors.

Los clubes sostuvieron que la conducta desarrollada por Chemez "contraría los principios básicos de nuestra institución, y que de continuar con la gestión, se estaría avalando tácitamente dicha conducta".

El caso se inició a fines de septiembre, cuando el padre de un jugador denunció en sede policial que Chemez le robó la billetera, por lo que intervino el fiscal Eric Fernández, de la sección Flagrancia e Investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Tras conocerse la situación, a inicios de noviembre Chemez envió a los medios de comunicación un derecho a réplica titulado "Sobre una supuesta denuncia hacia mi persona", en el que dijo sentir la "obligación personal y moral de responder ante esta situación que pretende manchar mi buen nombre".

En un fragmento de la nota, Chemez alude a "un artículo periodístico donde se habla de un hecho de robo, que tendría soporte filmográfico y que el mismo está acompañado a una denuncia en sede policial, con intervención de la fiscalía correspondiente".

El dirigente señaló que en su momento tomó "contacto con las partes involucradas, se dieron las explicaciones en el marco que se dio esa situación" y que "no deja de ser un hecho aparentemente grave, lo cual no lo es" porque su intención fue hacer "una joda".

"No niego que cometí un error, en un seno privado que es donde ya aclaré que no son como se muestran los hechos como en realidad se pensaron o sucedieron, cuestión que ya aclaré y expliqué una joda que quise realizar a un amigo y que salió mal", añade el texto.

Para Chemez, "cuestiones como estas, deberían haber llegado a un ámbito de diálogo, entendimiento y por supuesto, no dejar de reconocer ese error pero enmarcarlo en el contexto que corresponde y no acusar sin fundamentos".

Firman la nota representantes de los clubes Kimberley, Club Náutico El Quillá, Unión de Santo Tomé, Regatas, Banco Provincial, República del Oeste, Macabi, Colón de San Justo, Rivadavia Juniors y Universidad Nacional del Litoral (UNL). (Télam)