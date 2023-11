Diniz se juega su futuro como DT de la selección de Brasil ante Argentina

El seleccionado de Brasil no es lo que antes era, y esto se nota mucho en estas Eliminatorias Sudamericanas que transita a los tumbos, sin un rumbo definido como tampoco lo está su actual entrenador, Fernando Diniz, que trabaja en simultáneo con Fluminense y parece estar cumpliendo un ya prolongado interinato mientras se espera por la llegada del italiano Carlo Ancelotti para 2024.

Diniz, de 49 años, de hecho figura como "entrenador interino" en cualquier búsqueda que se hace sobre la selección brasileña, pese a que nadie quiere confirmar ese secreto a voces que es el cada vez más cercano arribo del actual director técnico de Real Madrid.

Claro que esta espera cada vez se está volviendo más torturante para el también DT de Fluminense, que encontró en el conjunto carioca un oasis en medio del desierto que representa el seleccionado local, sobre todo ahora que acaba de consagrarse por primera vez en la historia campeón de la Copa Libertadores al vencer a Boca Juniors en la final disputada justamente en el mismo escenario en que mañana Argentina visitará a Brasil.

Un partido este trascendental para un director técnico que si, por caso, no se llega a hacer lo de Ancelotti, tendrá su suerte echada como conductor del "scratch" más temprano que tarde en caso de perder mañana el invicto histórico que ostenta Brasil desde el comienzo mismo de las Eliminatorias Sudamericanas: nunca cayó como local en 64 partidos jugados.

Porque si bien el de mañana es el último partido del año por estas Eliminatorias que recién se reanudarán en septiembre de 2024, lo concreto es que en marzo habrá una fecha FIFA con sendos amistosos ante seleccionados europeos y, lo que es más decisivo aun, se disputará la Copa América de los Estados Unidos en junio siguiente.

Que al menos Diniz "aguante" hasta entonces es una prenda que le pusieron a su interinato, aunque si Ancelotti sigue demorando no tendrán más remedio las autoridades de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) que recurrir a otro "provisorio".

Claro que esta inestabilidad e incertidumbre inédita para el pentacampeón mundial, con un entrenador part time, no puede sino repercutir en un equipo que al cabo de cinco partidos de Eliminatorias apenas sumó siete puntos, seis de los cuales cosechó en las dos primeras fechas, mientras que ahora suma tres cotejos sin triunfos, con un empate como local ante Venezuela y dos en la que sostiene su juego: caídas en fila ante Uruguay y Colombia como visitante.

Pero para colmo de males para Diniz, en este último cotejo se le terminaron de caer la media docena de soldados que sostienen su juego: ya estaban descartados por distintas lesiones Neymar, Casemiro, Danilo, Richarlison y el arquero Everton, y frente a los colombianos se desgarró nada menos que Vinicius. Peor, imposible.

Y si, peor imposible porque esa media docena de bajas de las seis máximas figuras del equipo se producen justo antes de enfrentar a una Argentina campeona del mundo que viene de una floja actuación con derrota incluida ante la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y tiene como zanahoria volver a vencer a Brasil en el Maracaná como en la final de la Copa América 2020 (se disputó el 10 de julio de 2021) para "sacarse de encima" esa mala actuación y que mejor que hacerlo quitándole ese invicto de "toda la vida" a Brasil.

Si esto ocurre la presión de la prensa se volverá insoportable para la CBF, especialmente de los medios que se la pasan haciendo comparaciones negativas sobre esta selección "de Diniz" y otras que justamente no brillaron tampoco por su buen y característico fútbol brasileño.

Algunos exageran hasta lo indecible al afirmar, como el diario Lance, que este Brasil "pelea para ser el peor del siglo", mientras que otro como Folha le cae a los jugadores y a Diniz por igual al juzgar que esta selección "es frágil y carece de un estándar de juego".

Y para fundamentar y profundizar sus críticas, se sostiene en los números, al precisar que de "los ocho partidos que disputó el seleccionado en este 2023 entre oficiales y amistosos perdió cuatro", o sea la mitad de lo que jugó, "algo que no ocurría desde 1948".

}Y también remarcan una circunstancia más acotada pero no por ella exenta de ser referencia, como que es la primera vez que pierde dos encuentros seguidos, como sucedió en las visitas a Uruguay y Colombia, desde 2014.

Por eso Diniz ya va a las conferencias de prensa previas a defender lo indefendible, esperando que la suerte le sonría al día siguiente, como también sueña hoy con que pase mañana frente a Argentina.

Sin embargo, "la calle" no es tan destructiva como la prensa brasileña, ya que un buen número de brasileños consultados por Télam en Río de Janeiro sostiene que Diniz "es un muy buen entrenador", que tomo el toro por las astas ante una situación complicada de su "selecao", y si bien no encuentra el rumbo deseado, "eso se debe más a la falta de recambio por tantos lesionados que a una posible impericia del técnico".

Los medios dicen una cosa, los "torcedores" otra prácticamente opuesta, y en el medio está Argentina, para que a Diniz le sirva de salvavidas en el último manotazo de ahogado, o lo hunda definitivamente. (Télam)