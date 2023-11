Discreto aporte de Bolmaro en triunfo de Bayern en Alemania

El argentino Leandro Bolmaro concretó hoy una floja contribución para Bayern Munich, que superó por 92 a 84 a Ludwigsburg, en partido correspondiente a la fecha 8 de la Liga Alemana de Básquetbol (BBL).

El escolta cordobés, de 23 años, estuvo en cancha durante 14 minutos ingresando desde el banco de los relevos.

El exjugador de los Utah Jazz de la NBA no anotó tantos (ejecutó tres lanzamientos al aro y no encestó ninguno), repartió 5 asistencias, tomó un rebote y generó un recupero de balón, según reflejó el sitio Flashscore.

De esta manera, Bayern Munich, a las órdenes del DT español Pablo Laso (ex Real Madrid), cortó una racha de seis derrotas en hilera contabilizando no sólo los compromisos del certamen doméstico sino también los de Euroliga.

El máximo anotador del elenco bávaro resultó el base francés Sylvain Francisco, quien terminó con 20 unidades, 6 pases gol y 4 rebotes en 24m.

Ulm, que batió a Wurzburg por 88-83, y Chemnitz, que le ganó a Rostock por 85-75, son los líderes de la clasificación, con sendos registros 7-1. (Télam)